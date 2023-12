Viral Video: अनोखे अंदाज में घोड़े पर सवार होकर मंदिर का दानपात्र उड़ाने पहुंचे थे चोर, यह नायाब अंदाज सोशल मीडिया में हो रहा वायरल

Thieves arrived on horse to steal the donation box from the temple: वायरल सीसीटीवी फ़ुटेज कानपुर के बर्रा-6 के राधाकृष्ण मंदिर का है, जहां मंदिर का दान पात्र चुराने के लिए चोर घोड़े से पहुंचे ,एक चोर घोड़े पर बैठा रहा तो दूसरा मंदिर में लगे दान पात्र को चुराने का प्रयास कर ही रहा था की मोहल्ले के कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया , मोहल्ले के लोग निकल आए तो चोर घोड़े पर सवार होकर भाग निकले।

सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का एक अजब गजब वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो चोर अनोखे अंदाज में मंदिर में चोरी करने पहुंचे थे। उनका यही अनोखा अंदाज की वजह से यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कानपुर के बर्रा क्षेत्र के श्री राधा कृष्ण मंदिर का है। जहां मंदिर के गेट पर लगे दान पत्र को उड़ाने के लिए दो चोर घोड़े पर (Two thieves arrived on horseback to steal the donation letter) सवार होकर पहुंचे थे। यह वायरल वीडियो 20 दिसंबर की रात का बताया जा रहा है। वायरल सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि दो चोर घोड़े पर सवार हो आए। जिसमें से एक उतर कर मंदिर के गेट पर लगे दानपात्र को तोड़ने लगा।

आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले युवक मंदिर की तरफ आने लगे। किसी के आने की आहट पाकर चोर सतर्क हो गए। चोर घोड़े पर सवार होकर भाग निकला। यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। हालंकि चोर मंदिर में लगे दानपात्र को नहीं ले जा सके। लेकिन चोरो की चोरी करने का ये नायाब तरीका लोगो को हैरान कर रहा है।