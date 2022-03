Viral Video : जब यूक्रेन से आए विमान में मंत्री ने लगाए ‘मोदी जी जिंदाबाद..’ के नारे,कांग्रेस ने कसा तंज

नई दिल्ली। केंद्र सरकार में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट (Union Minister of State for Defense Ajay Bhatt) ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटने वाले बच्चों के सामने एक वायु सेना के विमान में पीएम मोदी (PM Modi) के प्रति भक्ति दिखाने का कोई अवसर नहीं गवांया। विमान में मौजूद छात्रों के बीच मंत्री पीएम मोदी जिंदाबाद (PM Modi Zindabad) के नारे लगाए। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विवाद गहरा गया है।

This happening in an IAF aircraft is JUST NOT ON.@IAF_MCC @DefenceMinIndia @rajnathsingh pic.twitter.com/GFOifcwJll

— Manmohan Bahadur (@BahadurManmohan) March 3, 2022