Vivek Bindra’s wife’s video goes viral: विवेक बिंद्रा पर पत्नी के साथ मारपीट के आरोप में FIR, अब वायरल हो रहा है पत्नी का यह वीडियो

Vivek Bindra’s wife’s video goes viral: मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेसमैन विवेक बिंद्रा (motivational speaker Vivek Bindra ) पर उनकी पत्नी के साथ मारपीट के आरोप (Vivek Bindra accused of assaulting his wife) में एफआईआर दर्ज की गई है। सोशल मीडिया में विवेक बिंद्रा (Vivek Bindra) का पत्नी के साथ मारपीट के बाद अब उनकी पत्नी का वीडियो वायरल हो रहा है।

यह वायरल वीडियो इलाज के दौरान बनाया गया मालूम हो रहा है। वीडियो में उनकी पत्नी अपने जख्म दिखाते हुए अपने शरीर पर पर चोटों के बारे में बताती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया में यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

इससे पहले भी विवेक बिंद्रा (Vivek Bindra) का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो सोसाइटी के बार अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद अब उनकी पत्नी का यह वीडियो वायरल हो रहा है।

आपको बता दें कि विवेक बिंद्रा (Vivek Bindra) पर उनकी दूसरी पत्नी के साथ मारपीट का आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दर्ज एफआईआर के अनुसार विवेक बिंद्रा (Vivek Bindra) ने पत्नी के साथ मारपीट की। इससे उनका कान का पर्दा फट गया और वह बुरी तरह घायल हो गई।

इतना ही नहीं विवेक बिंद्रा (Vivek Bindra) ने अपनी पत्नी के साथ गाली-गलौज की और पत्नी का मोबाइल भी तोड़ दिया। पत्नी के साथ मारपीट के मामले में मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 126 थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार पिटाई के बाद महिला का कई दिनों तक दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा। आरोप है कि महिला के साथ इस कदर मारपीट की गई कि उनका कान का पर्दा फट गया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया में विवेक बिंद्रा (Vivek Bindra) का पत्नी के साथ झगड़े का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि अपनी सोसाइटी के मेन गेट पर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करते नजर आ रहे है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़ित पत्नी के भाई वैभव क्वात्रा ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें उसने बताया कि मेरी बहन की शादी 6 दिसंबर 2023 को ललित मानगर होटल में विवेक बिंद्रा (Vivek Bindra) से हुई थी। जो नोएडा में सुपरनोवा वेस्ट रेसीडेंसी फ्लैट 4209 सेक्टर 94 में रहते हैं। 7 दिसंबर 2023 की सुबह 2:30 से तीन बजे के दौरान मेरे जीजा विवेक बिंद्रा (Vivek Bindra) अपनी मां प्रभा जी से बहस बाजी कर रहे थे।

इस बात को लेकर मेरी बहन यानिका ने बीच बचाव किया तो मेरे जीजा ने मेरी बहन के साथ कमरा बंद करके गाली गलौज करते हुए मारपीट की। जिसकी वजह से उसे कई चोटें आई और सुनाई भी नहीं दे रहा। इतना ही नहीं बाल को नोंच डाला जिससे उसके सिर में भी घाव हो गए हैं।