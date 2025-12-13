  1. हिन्दी समाचार
  3. वोट चोरी सिर्फ चुनावी धांधली नहीं, आपकी पहचान को खामोश करने और लोकतंत्र में भागीदारी से मिलने वाली गरिमा को नष्ट करने का है प्रयास: ​सीएम सिद्धारमैया

वोट चोरी सिर्फ चुनावी धांधली नहीं है, बल्कि यह आपकी आवाज को मिटाने, अपने प्रतिनिधि को चुनने के आपके अधिकार को छीनने, आपकी पहचान को खामोश करने और लोकतंत्र में भागीदारी से मिलने वाली गरिमा को नष्ट करने का प्रयास है। जब आपका वोट चुराया जाता है, तो आपका भविष्य चुरा लिया जाता है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस वोट चोरी के आरोपों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को बड़ी रैली आयोजित कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरो पर है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि, लोकतंत्र तभी कायम रहता है जब हर नागरिक के वोट में समान शक्ति हो। समान आवाज और समान महत्व का यही विश्वास हमारे गणतंत्र को 75 वर्षों से मजबूत बनाए हुए है, लेकिन आज भाजपा और आरएसएस इसी बुनियाद पर हमला कर रहे हैं।

वोट चोरी सिर्फ चुनावी धांधली नहीं है, बल्कि यह आपकी आवाज को मिटाने, अपने प्रतिनिधि को चुनने के आपके अधिकार को छीनने, आपकी पहचान को खामोश करने और लोकतंत्र में भागीदारी से मिलने वाली गरिमा को नष्ट करने का प्रयास है। जब आपका वोट चुराया जाता है, तो आपका भविष्य चुरा लिया जाता है।

उन्होंने आगे कहा, हमने बेंगलुरु, आलंद, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में लगातार उनके कृत्यों को उजागर किया है। जहां भी उन्हें हार का डर होता है, वे जनता के जनादेश की हेराफेरी और चोरी का सहारा लेते हैं। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के इस संघर्ष में राहुल गांधी जी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने इस संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुंचाया है और लोग अदम्य साहस और आशा के साथ इसका समर्थन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रतिरोध की यह भावना 14 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में देखने को मिलेगी, जहां कांग्रेस पार्टी मतदान की चोरी और फासीवादी नीतियों के खिलाफ तथा हमारे संविधान की रक्षा के लिए एक विशाल रैली का आयोजन करेगी। मैं प्रत्येक नागरिक को इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल होने का आह्वान करता हूं। बड़ी संख्या में दिल्ली आएं। यदि आप विशाल रैली में शामिल नहीं हो सकते, तो जहां भी हों—चाहे अपने गांव, कस्बे, कॉलेज या कार्यस्थल पर—विरोध प्रदर्शन में शामिल हों। यह आपका सामूहिक कर्तव्य है। हम सब मिलकर अपने लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और भाजपा-आरएसएस द्वारा हमारे गणतंत्र पर किए जा रहे हमले को रोकेंगे।

 

