Usman Khawaja : विंडीज गेंदबाज के खतरनाक बाउंसर से सहमा एडिलेड स्टेडियम, ख्वाजा के घायल होने पर फिलिप ह्यूज हादसे की आयी याद

Usman Khawaja injured on Killer Bouncer : ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज में पहला मैच 10 विकेट से जीतकर 1-0 से बढ़त बना ली है। इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 120 रनों के स्कोर पर ढेर हो गयी। जिसके बाद मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 26 रन का लक्ष्य मिला, जिसे टीम ने बिना कोई विकेट खोये आसानी से हासिल कर लिया। हालांकि, इस मैच के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट (Australia vs West Indies, 1st Test) मैच में मेजबान टीम स्कोर को लेवल कर चुकी थी और उसे जीत के लिए सिर्फ एक रन चाहिए थे। तभी वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज शमर जोसेफ (Shamar Joseph) की घातक बाउंसर उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) के जबड़े पर आकर लगी। इस घटना ने कुछ पल के लिए लोगों की धड़कने रोक दीं। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी भी दौड़कर ख्वाजा के पास पहुंचे और उनका हाल जानना।

A nasty moment as Usman Khawaja is hit on the chin by a Shamar Joseph short ball #AUSvWI pic.twitter.com/nF5nFqxgJJ

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 19, 2024