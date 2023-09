Watch Live Video: अचानक विधानसभा के ऊपर मंडराता नजर आया हेलीकॉप्टर, तो उड़े सबके होश

Suddenly a helicopter was seen hovering over the Lucknow Vidhan sabha: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को लोगो की नजरें उस वक्त आसमान की तरफ टिकी रह गई जब विधानभा के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराता दिखाई दिया। यह नजारा देख सड़क पर चलने वाले लोगो से लेकर वाहन सवारों की नजरें भी आसमान की तरफ टकटकी लगाए नजर आयी। लोग हैरान रह गए।

हेलीकॉप्टर करीब 15 मिनट तक विधानसभा के आस पास मंडराता रहा

दरअसल बुधवार को विधानसभा परिसर में आतंकी हमले से सुरक्षा को लेकर मॉकड्रिल होनी है। उसी के चलते यह रिहर्सल हो रहा था। हेलीकॉप्टर करीब 15 मिनट तक विधानसभा के आस पास मंडराता रहा।

NSG और UP पुलिस के साथ स्पेशल फोर्स विधानसभा और मुख्यमंत्री कार्यालय लोकभवन पर करेगी अभ्यास

बुधवार को एनएसजी और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ स्पेशल फोर्स विधानसभा और मुख्यमंत्री कार्यालय लोकभवन पर अभ्यास करेगी। जिसके लिए एनएसजी के उच्च अधिकारियों ने आज मंगलवार को प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से मुलाकात की।

मॉकड्रिल बुधवार को शाम चार बजे से रात आठ बजे तक होगी मॉकड्रिल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनएसजी कमांडो व स्थानीय पुलिस बम व गोलियों का भी यूज करेगी। मॉकड्रिल बुधवार को शाम चार बजे से रात आठ बजे तक होगी। इसके चलते लखनऊ पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही यातायात डायवर्जन भी किया जाएगा।