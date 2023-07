इंडस्ट्री में फिर फैली शोक की लहर, हरीश मैगन का 76 की उम्र में निधन

Harish Magan Passed Away: बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आ रही है। खबर है कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर हरीश मैगन का निधन (Harish Magan Passed Away) हो गया है। उन्होंने ‘गोल माल’, ‘नमक हलाल’ और ‘इनकार’ जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। उन्होंने अपने शानदार एक्टिंग के दम पर खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी।

लेकिन अब 76 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। हालांकि एक्टर का निधन कैसे हुआ इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। एक्टर के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा सिद्धार्थ और बेटी आरुषि हैं। परिवार फिलहाल सिंगापुर में रहता है।

CINTAA expresses its condolences on the demise of Harish Magon

(Member since JUNE. 1988)

#condolence #condolencias #restinpeace #rip #harishmagon #condolencemessage #heartfelt #cintaa

— CINTAA_Official (@CintaaOfficial) July 1, 2023