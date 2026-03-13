  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. West Asia Crisis: अमेरिकी वायुसेना का KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर विमान पश्चिमी इराक में ​क्रैश, विमान में सवार छह क्रू सदस्य में से चार की मौत

West Asia Crisis: अमेरिकी वायुसेना का KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर विमान पश्चिमी इराक में ​क्रैश, विमान में सवार छह क्रू सदस्य में से चार की मौत

मिडिल ईस्ट (West Asia Crisis) में जारी संकट के बीच अमेरिकी वायुसेना को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। पश्चिमी इराक में अमेरिकी सेना का एक केसी-135 रिफ्यूलिंग विमान (U.S. KC-135)  हादसे का शिकार हो गया। इस दौरान विमान में कुल छह क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से चार की मौत हो गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट (West Asia Crisis) में जारी संकट के बीच अमेरिकी वायुसेना को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। पश्चिमी इराक में अमेरिकी सेना का एक केसी-135 रिफ्यूलिंग विमान (U.S. KC-135)  हादसे का शिकार हो गया। इस दौरान विमान में कुल छह क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से चार की मौत हो गई है।

पढ़ें :- मिडिल-ईस्ट जंग के बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली धमकी, कहा-अलर्ट रहें, कहीं आप खुद ही न हो जाएं खत्म

अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी क्रू मेंबर्स की मौत की पुष्टि की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सेंटकॉम ने बताया कि केसी-135 रिफ्यूलिंग विमान (U.S. KC-135) में मौजूद छह में से चार क्रू मेंबर की मौत हो चुकी है, जबकि दो की तलाश और बचाव अभियान जारी है। सेंटकॉम का कहना है कि दुर्घटना के पीछे का कारणों का पता लगाया जा रहा है। अभी जांच जारी है. कुछ सामने आता है तो अधिक जानकारी साझा की जाएगी।

अमेरिकी सेना ने साफ़ किया कि विमान हादसे का शिकार किसी दुश्मन के हमले या फ्रेंडली फायर की वजह से नहीं हुआ है। यानि साफ है कि शुरुआती जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना किसी हमले से जुड़ी नहीं है।

अमेरिका का केसी-135 (KC-135) विमान एक रिफ्यूलिंग विमान है। इसका इस्तेमाल आसमान में दूसरे सैन्य विमानों को ईंधन देने के लिए किया जाता है। इसे टैंकर विमान भी कहा जाता है। इन विमानों का इस्तेमाल लंबी दूरी के मिलिट्री ऑपरेशनों में बेहद अहम भूमिका निभाती है। सैन्य विमान या फाइटर जेट युद्ध के दौरान बिना ज़मीन पर उतरे लंबे समय तक आसमान में फिर रह सकते हैं और दुश्मनों पर क़हर बरपा सकते हैं।

बता दें कि इससे पहले अमेरिका के तीन एफ-15एस विमान गिराए गए थे। कुवैत में फ्रेंडली फायर में अमेरिका को यह नुकसान हुआ था। ईरान के साथ शुरू हुआ युद्ध से लेकर अब तक अमेरिका को अपने चार विमान खोने पड़े हैं। मिडिल ईस्ट में दो सप्ताह के अधिक समय से जंग छिड़ा हुआ है।

पढ़ें :- ईरान से आई तस्वीर ने वाशिंगटन से लेकर यरूशलम तक मचा हड़कंप, मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित होने के बाद ईरानी बोले- हम झुकेंगे नहीं

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने कहा कि ‘ईरान के नेताओं को मारना सम्मान है। वहीं, हार्मुज स्टेट बंद होने की वजह से तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। इज़रायल की ओर से ईरान पर लगातार हमले जारी हैं। इज़रायल ने कहा है कि उन्होंने ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। इज़रायल लेबनान में हिजबुल्लाह पर भी हमला कर रहा है। इज़रायल ने बताया कि उनके सैनिकों ने एक ब्रिज पर हमला किया, जिसे हिजबुल्लाह के लोग इस्तेमाल किया करते थे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

West Asia Crisis: अमेरिकी वायुसेना का KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर विमान पश्चिमी इराक में ​क्रैश, विमान में सवार छह क्रू सदस्य में से चार की मौत

West Asia Crisis: अमेरिकी वायुसेना का KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर विमान पश्चिमी इराक...

Sensex-Nifty Closing Bell : शेयर बाजार धड़ाम, निवेशकों को 10 लाख करोड़ रुपये स्वाहा, जानिए सेंसेक्स-निफ्टी का हाल?

Sensex-Nifty Closing Bell : शेयर बाजार धड़ाम, निवेशकों को 10 लाख करोड़...

Menstrual Leave Petition : पीरियड्स लीव याचिका पर CJI सूर्यकांत का 'सुप्रीम इनकार', बोले-खत्म हो जाएगा महिलाओं का करियर , नहीं देगा कोई नौकरी

Menstrual Leave Petition : पीरियड्स लीव याचिका पर CJI सूर्यकांत का 'सुप्रीम...

अखिलेश यादव , बोले-सबसे ज्यादा अफवाह कोई फैलता है तो मुख्यमंत्री हैं, अगर गैस का स्टॉक भरा पड़ा है तो लोग लाइन में क्यों लगे हैं?

अखिलेश यादव , बोले-सबसे ज्यादा अफवाह कोई फैलता है तो मुख्यमंत्री हैं,...

LPG Crisis : शशि थरूर ने मोदी सरकार से पूछा- कब खत्म होगा गैस संकट? ‘घरों में चूल्हे ठंडे, रेस्टोरेंट में खाना नहीं’

LPG Crisis : शशि थरूर ने मोदी सरकार से पूछा- कब खत्म...

LPG Crisis : ग्रामीण इलाकों में अब गैस सिलेंडर 45 दिन बाद होगी दोबारा बुक, सरकार ने बुकिंग नियम बदलाव के पीछे दिया ये तर्क

LPG Crisis : ग्रामीण इलाकों में अब गैस सिलेंडर 45 दिन बाद...