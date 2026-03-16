नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections) के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में इस लिस्ट का अर्थ है कि भाजपा ने लगभग आधे कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए हैं।

West Bengal Assembly Elections 2026 : भाजपा ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की,देखें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव? pic.twitter.com/VgT6cz4g9L — Pardaphash Today (@PardaphashToday) March 16, 2026