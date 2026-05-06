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VIDEO : कोलकाता न्यू मार्केट में आधी रात TMC कार्यालय में बुलडोजर एक्शन पर महुआ मोइत्रा भड़कीं, बताया ‘राजनीतिक प्रतिशोध’

West Bengal Bulldozer Action : पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक न्यू मार्केट इलाके में बुधवार देर रात प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) कार्यालय को बुलडोजर से ढहा दिया। कोलकाता नगर निगम (KMC) की इस अचानक हुई कार्रवाई के बाद शहर का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

West Bengal Bulldozer Action : पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक न्यू मार्केट इलाके में बुधवार देर रात प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) कार्यालय को बुलडोजर से ढहा दिया। कोलकाता नगर निगम (KMC) की इस अचानक हुई कार्रवाई के बाद शहर का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। टीएमसी (TMC)  की वरिष्ठ नेता महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra)  ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला और राजनीतिक द्वेष की भावना से की गई कार्रवाई बताया है।

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आधी रात को हुई कार्रवाई का विवरण

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात करीब 1:00 बजे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर न्यू मार्केट क्षेत्र पहुंचा। प्रशासन ने उस ढांचे को ध्वस्त कर दिया जिसे स्थानीय टीएमसी (TMC) कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। रात के सन्नाटे में हुई इस अचानक कार्रवाई से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

बंगाल में कार्रवाई

केएमसी (KMC)  के अधिकारियों का कहना है कि यह निर्माण सार्वजनिक भूमि पर किया गया अवैध अतिक्रमण था। प्रशासन के मुताबिक, संबंधित पक्ष को पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अतिक्रमण न हटाने के बाद यह कानूनी कदम उठाना पड़ा।

महुआ मोइत्रा का तीखा हमला

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इस घटना के तुरंत बाद पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने इस कार्रवाई को “राजनीतिक प्रतिशोध” करार देते हुए सवाल उठाया कि आखिर केवल एक विशिष्ट राजनीतिक दल के कार्यालय को ही निशाना क्यों बनाया गया?

मोइत्रा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि शहर में कई अन्य अवैध निर्माण हैं, लेकिन आधी रात को टीएमसी कार्यालय पर बुलडोजर चलाना प्रशासन की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने इसे पार्टी को डराने की कोशिश बताया और चेतावनी दी कि टीएमसी इस मुद्दे को कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर उठाएगी।

राजनीतिक गलियारों में हलचल

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (West Bengal Assembly Elections 2026) की तैयारियां और राजनीतिक गठबंधन चर्चा का विषय बने हुए हैं। टीएमसी (TMC)  समर्थकों का आरोप है कि प्रशासन चुनिंदा तरीके से कार्रवाई कर रहा है, जबकि विपक्षी दल इसे कानून का शासन स्थापित करने की दिशा में एक जरूरी कदम बता रहे हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह एक नियमित प्रक्रिया थी और इसका किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, शहर के व्यस्त इलाकों से अतिक्रमण हटाना यातायात और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।

न्यू मार्केट का महत्व और मौजूदा स्थिति

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न्यू मार्केट कोलकाता (New Market, Kolkata) के सबसे पुराने और व्यस्ततम वाणिज्यिक क्षेत्रों में से एक है। यहां होने वाली किसी भी बड़ी हलचल का असर पूरे शहर की व्यवस्था पर पड़ता है। फिलहाल, विध्वंस स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी संभावित विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित किया जा सके। आने वाले दिनों में यह मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में और गरमा सकता है।

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