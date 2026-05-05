TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने स्वीकार की हार, बोलीं- अगर बंगाल BJP चाहता था, तो उसे BJP मिल गई

BJP Wins in Bengal : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 206 सीटें अपने नाम करके ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वहीं, सत्ताधारी टीएमसी सिर्फ 81 सीटों पर पर सिमट गई। यहां तक की सीएम ममता बनर्जी अपनी सीट भी नहीं बचा पायीं। उन्होंने हार के बाद भाजपा पर 100 से ज्यादा सीटें लूटने का आरोप लगाया। हालांकि, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने हार स्वीकार कर ली है। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि अगर बंगाल बीजेपी चाहता था, तो उसे बीजेपी मिल गई।

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “जनता की इच्छा ही सर्वोपरि है। अगर बंगाल बीजेपी चाहता था, तो उसे बीजेपी मिल गई। हम इसका सम्मान करते हैं।” उन्होंने आगे लिखा, “हमने एक असमान पिच पर, अकल्पनीय मुश्किलों के बावजूद, पूरी हिम्मत से लड़ाई लड़ी; और इसके लिए मुझे अपने नेता और अपनी पार्टी पर गर्व है। हम एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे, जहाँ संविधान ही अंतिम शब्द हो—न कि बहुमत की मनमानी। जय हिंद।”

The will of the people is supreme. If Bengal wanted BJP then Bengal has got BJP. We respect that. We fought the good fight against unimaginable odds on an uneven pitch and for that I am proud of my leader & my party. We will continue to stand & fight for a secular country where… — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) May 5, 2026

हार के बाद ममता बनर्जी ने लगाया था गंभीर आरोप

बंगाल में सोमवार को मतगणना के दौरान टीएमसी ममता बनर्जी ने कहा, “बीजेपी ने 100 से ज़्यादा सीटें लूट लीं। चुनाव आयोग, बीजेपी का आयोग बन गया है। मैंने सीओ और मनोज अग्रवाल से भी शिकायत की, लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह जीत है? यह एक अनैतिक जीत है, नैतिक जीत नहीं। चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर जो कुछ भी किया है, वह पूरी तरह से गैर-कानूनी है। यह लूट है, लूट है, लूट है। हम ज़ोरदार वापसी करेंगे।”