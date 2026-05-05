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TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने स्वीकार की हार, बोलीं- अगर बंगाल BJP चाहता था, तो उसे BJP मिल गई

BJP Wins in Bengal : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 206 सीटें अपने नाम करके ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वहीं, सत्ताधारी टीएमसी सिर्फ 81 सीटों पर पर सिमट गई। यहां तक की सीएम ममता बनर्जी अपनी सीट भी नहीं बचा पायीं। उन्होंने हार के बाद भाजपा पर 100 से ज्यादा सीटें लूटने का आरोप लगाया। हालांकि, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने हार स्वीकार कर ली है। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि अगर बंगाल बीजेपी चाहता था, तो उसे बीजेपी मिल गई। 

By Abhimanyu 
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BJP Wins in Bengal : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 206 सीटें अपने नाम करके ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वहीं, सत्ताधारी टीएमसी सिर्फ 81 सीटों पर पर सिमट गई। यहां तक की सीएम ममता बनर्जी अपनी सीट भी नहीं बचा पायीं। उन्होंने हार के बाद भाजपा पर 100 से ज्यादा सीटें लूटने का आरोप लगाया। हालांकि, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने हार स्वीकार कर ली है। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि अगर बंगाल बीजेपी चाहता था, तो उसे बीजेपी मिल गई।

पढ़ें :- बंगाल का खोया गौरव लौटाने और 'सोनार बांग्ला' के स्वप्न को साकार करने के लिए भाजपा दिन-रात एक कर देगी : अमित शाह

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “जनता की इच्छा ही सर्वोपरि है। अगर बंगाल बीजेपी चाहता था, तो उसे बीजेपी मिल गई। हम इसका सम्मान करते हैं।” उन्होंने आगे लिखा, “हमने एक असमान पिच पर, अकल्पनीय मुश्किलों के बावजूद, पूरी हिम्मत से लड़ाई लड़ी; और इसके लिए मुझे अपने नेता और अपनी पार्टी पर गर्व है। हम एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे, जहाँ संविधान ही अंतिम शब्द हो—न कि बहुमत की मनमानी। जय हिंद।”

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हार के बाद ममता बनर्जी ने लगाया था गंभीर आरोप

बंगाल में सोमवार को मतगणना के दौरान टीएमसी ममता बनर्जी ने कहा, “बीजेपी ने 100 से ज़्यादा सीटें लूट लीं। चुनाव आयोग, बीजेपी का आयोग बन गया है। मैंने सीओ और मनोज अग्रवाल से भी शिकायत की, लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह जीत है? यह एक अनैतिक जीत है, नैतिक जीत नहीं। चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर जो कुछ भी किया है, वह पूरी तरह से गैर-कानूनी है। यह लूट है, लूट है, लूट है। हम ज़ोरदार वापसी करेंगे।”

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