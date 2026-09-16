  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. बुशरा बानो के ट्रांसफर पर अजहरुद्दीन ने उठाए सवाल: UPSC अभ्यर्थियों से वीडियों में IPS ने ‘इंशाअल्लाह’ और ‘जजाकल्लाह’ कहा था

बुशरा बानो के ट्रांसफर पर अजहरुद्दीन ने उठाए सवाल: UPSC अभ्यर्थियों से वीडियों में IPS ने ‘इंशाअल्लाह’ और ‘जजाकल्लाह’ कहा था

पश्चिम बंगाल की IPS अधिकारी बुशरा बानो के तबादले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। तेलंगाना सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बुशरा के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल किया कि अगर किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ धार्मिक अभिवादन का इस्तेमाल शिकायत की वजह बन जाए...

By Harsh 
Updated Date

डिजिटल डेस्क, पर्दाफाश।  पश्चिम बंगाल की IPS अधिकारी बुशरा बानो के तबादले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। तेलंगाना सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बुशरा के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल किया कि अगर किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ धार्मिक अभिवादन का इस्तेमाल शिकायत की वजह बन जाए, तो इससे अल्पसंख्यक समुदाय के बीच किस तरह का संदेश जाएगा।

पढ़ें :- UPI पर बड़ा बदलाव, ₹2,000 से ऊपर पेमेंट पर 0.4% MDR, जानिए किस पर लगेगा चार्ज

अजहरुद्दीन ने बुशरा से जुड़ी खबर साझा करते हुए कहा कि भारत की पहचान उसकी विविधता से है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को चिंताजनक बताते हुए धार्मिक पहचान को लेकर किसी सरकारी कर्मचारी को निशाना बनाए जाने पर सवाल खड़े किए।

UPSC अभ्यर्थियों के लिए बनाया था वीडियो, इन शब्दों पर उठा विवाद

विवाद की शुरुआत 13 सितंबर को सामने आए एक वीडियो से हुई। खड़गपुर की एडिशनल एसपी के तौर पर तैनात बुशरा बानो ने UPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से बातचीत करते हुए अपना अनुभव साझा किया था।

वीडियो में उन्होंने शुरुआत ‘अस्सलामुअलैकुम’ से की। बातचीत के दौरान ‘इंशाअल्लाह’ और अंत में ‘जजाकल्लाह’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को लेकर बहस शुरू हो गई।

पढ़ें :- Video Viral : कनॉट प्लेस पर इतने ‘अंकलों’ ने घूरा कि ड्रेस के ऊपर पहननी पड़ी शर्ट, यूजर बोले- यही है इंडिया की रियलिटी

शिकायत के बाद बढ़ा मामला, अगले दिन जारी हुआ तबादला आदेश

‘हिंदू लीगल फंड’ नाम के संगठन ने इस वीडियो को लेकर पश्चिम बंगाल के गृह सचिव के सामने शिकायत दर्ज कराई। संगठन ने तर्क दिया कि सार्वजनिक पद पर मौजूद अधिकारी को आधिकारिक संवाद में धार्मिक रूप से तटस्थ भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। शिकायत में ‘जय हिंद’ या ‘वंदे मातरम्’ जैसे अभिवादन के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया।

इसके बाद 14 सितंबर को राज्य सरकार ने पुलिस अधिकारियों के प्रशासनिक फेरबदल का आदेश जारी किया। 2021 बैच की IPS अधिकारी बुशरा बानो को खड़गपुर एडिशनल एसपी के पद से हटाकर राज्य सशस्त्र पुलिस की चौथी बटालियन में डिप्टी कमांडेंट बनाया गया। हालांकि सरकारी आदेश में इसे जनहित में किया गया प्रशासनिक बदलाव बताया गया है और तबादले को शिकायत से सीधे जोड़ने वाली कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UPI पर बड़ा बदलाव, ₹2,000 से ऊपर पेमेंट पर 0.4% MDR, जानिए किस पर लगेगा चार्ज

UPI पर बड़ा बदलाव, ₹2,000 से ऊपर पेमेंट पर 0.4% MDR, जानिए...

Video Viral : कनॉट प्लेस पर इतने ‘अंकलों’ ने घूरा कि ड्रेस के ऊपर पहननी पड़ी शर्ट, यूजर बोले- यही है इंडिया की रियलिटी

Video Viral : कनॉट प्लेस पर इतने ‘अंकलों’ ने घूरा कि ड्रेस...

बुशरा बानो के ट्रांसफर पर अजहरुद्दीन ने उठाए सवाल: UPSC अभ्यर्थियों से वीडियों में IPS ने ‘इंशाअल्लाह’ और ‘जजाकल्लाह’ कहा था

बुशरा बानो के ट्रांसफर पर अजहरुद्दीन ने उठाए सवाल: UPSC अभ्यर्थियों से...

भारत और पाक नौसेना के जहाज समुद्र में भिड़े , पाकिस्तानी राजनयिक को विदेश मंत्रालय ने किया तलब

भारत और पाक नौसेना के जहाज समुद्र में भिड़े , पाकिस्तानी राजनयिक...

पतंजलि घी को नकली कहना ब्रजभूषण शरण सिंह पर पड़ा भारी, बाबा रामदेव की कंपनी ने दायर किया 50 करोड़ के मानहानि का मुकदमा

पतंजलि घी को नकली कहना ब्रजभूषण शरण सिंह पर पड़ा भारी, बाबा...

प्रधानमंत्री से मुलाकात के 8 दिन बाद: बचपन के मित्र असगर को वापिस मिली जमीन, BJP विधायक ने छोड़ा कब्जा

प्रधानमंत्री से मुलाकात के 8 दिन बाद: बचपन के मित्र असगर को...