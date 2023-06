Puzzle Challenge News : धरती पर पहले अंडा नहीं बल्कि मुर्गा-मुर्गी आए थे, रिसर्च में बड़ा खुलासा

What Came First Chicken Or Egg: दुनिया में पहले मुर्गा आया या अंडा? सालों से ये सवाल पूछा जाता रहा है। लंबे समय से इस सवाल को लेकर अलग-अलग दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने इस पहेली को सुलझा लिया है। तो आइए जानते हैं कि धरती पर कौन पहले आया, मुर्गी या अंडा? वैज्ञानिकों ने इस सवाल का क्या जवाब दिया है?