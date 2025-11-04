Winter Diet : सर्दियों में ऐसे आहार से सेहत को मिलता पोषण, इन खाद्य पदार्थों से बचें

Winter Diet : सर्दियों में गर्म कपड़े और गर्म भोजन शरीर को सुरक्षा प्रदान करते है। इस मौसम में विशेष आहार का नियमित प्रयोग करते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का अच्छा अवसर होता है। इंड के मौसम में लोगों को भूख ज्यादा लगती है। सर्दियों में शरीर का इंजन बेहतर काम करता है और भोजन बेहतर पचता है। यह शरीर को अधिक पोषण प्रदान करने में सहायता करता है।

सूप

यह सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में से एक है जो आपको सर्दियों में आराम से रहने में मदद करेगा। आपको ऐसे सूप बनाने चाहिए जिनमें पानी मुख्य हो और ढेर सारी सब्ज़ियाँ हों। गरमा गरम सूप आपको तरोताजा कर देगा। आप अपने सूप को साबुत अनाज वाले क्रैकर्स के साथ परोस सकते हैं।

सर्दियों में गर्माहट देने वाले खाद्य पदार्थ

सर्दियों में हमारा शरीर गरिष्ठ भोजन चाहता है जो पोषण के साथ-साथ गर्मी भी प्रदान करे। कोई भी सब्जी जिसे उगने में समय लगता है और जिसका खाने योग्य हिस्सा जमीन की सतह के नीचे उगता है वह आमतौर पर गर्म होती है और सर्दियों में खाने के लिए अच्छी सब्जी होती है। कुछ सूखे मेवे (खजूर), मेवे और तिलहन (तिल) भी गर्म होते हैं। यह वर्ष का वह समय भी है जब आप गर्मी के महीनों की तुलना में अधिक मसाले खाना चाह सकते हैं।

पौष्टिक सब्जियां

सर्दी के मौसम में साबुत अनाज अनाज, प्रोटीन और स्वस्थ वसा भी गर्म रखने के लिए बहुत आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सबसे गर्म सब्जियां जो आपके शरीर के लिए अच्छी हैं, वे हैं गाजर, आलू, प्याज, लहसुन, मूली, रतालू, शकरकंद, चुकंदर, शलजम आदि जैसी जड़ वाली सब्जियां, और पालक, मेथी, सरसों, मुली, पुदीना जैसी सर्दियों की पौष्टिक सब्जियां।

दूध

दूध और अन्य उप-उत्पाद जैसे दही, पनीर आदि सर्दियों के लिए एक बेहतरीन भोजन विकल्प हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें विटामिन बी12 और ए, प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं।