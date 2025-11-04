  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Winter Diet : सर्दियों में ऐसे आहार से सेहत को मिलता पोषण, इन खाद्य पदार्थों से बचें

Winter Diet : सर्दियों में ऐसे आहार से सेहत को मिलता पोषण, इन खाद्य पदार्थों से बचें

सर्दियों  में गर्म कपड़े और गर्म भोजन शरीर को सुरक्षा प्रदान करते है। इस मौसम में विशेष आहार का नियमित प्रयोग करते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का अच्छा अवसर होता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Winter Diet : सर्दियों में ऐसे आहार से सेहत को मिलता पोषण, इन खाद्य पदार्थों से बचें

Winter Diet : सर्दियों में ऐसे आहार से सेहत को मिलता पोषण,...

Health Care : केवल खराब लाइफस्टाइल ही नहीं आपके Genes भी बढ़ाते हैं दिल की बीमारी का खतरा , जानें बचाव का तरीका

Health Care : केवल खराब लाइफस्टाइल ही नहीं आपके Genes भी बढ़ाते...

यूपी में मिलावटखोरों के फोटो होर्डिंग्स लगाकर जन सामान्य को जागरूक करेगी योगी सरकार, जिलाधिकारियों को पत्र जारी

यूपी में मिलावटखोरों के फोटो होर्डिंग्स लगाकर जन सामान्य को जागरूक करेगी...

Radish Benefits : औषधीय गुणों का खजाना है मूली , जानें फायदे और सेवन करने का सही तरीका

Radish Benefits : औषधीय गुणों का खजाना है मूली , जानें फायदे...

Health Tips : भीगी मूंगफली में छिपा है सेहत का खजाना , रोज सुबह खाने से मिलेंगे ये फायदे

Health Tips : भीगी मूंगफली में छिपा है सेहत का खजाना ,...

अब Gen-Z के तंबाकू उत्पाद सेवन को इस इस्लामिक मुल्क ने किया बैन, ऐसा सख्त कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना

अब Gen-Z के तंबाकू उत्पाद सेवन को इस इस्लामिक मुल्क ने किया...