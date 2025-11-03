Winter Geyser Safety Tips :  सर्दियों में गीजर के इन सेफ्टी टिप्स को जानें , खास बातों का आप रखें ध्यान

Winter Geyser Safety Tips : सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका हैं। ठंड के कारण कई लोगों ने गीजर के गर्म पानी से नहाना भी शुरू कर दिया है। आजकल के गीजर सभी तरह की सुरक्षा रेटिंग्स के साथ आते हैं और सुरक्षा मानकों पर खरे भी उतरते हैं। इसके बावजूद गीजर इस्तेमाल करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो ये आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा।

तापमान

तापमान गीजर यूज करते वक्त सही तापमान सेट करें। उपयोग न होने पर इसे बंद कर दें।

सर्विसिंग करवाएँ

सालाना पेशेवर रूप से इसकी सर्विसिंग करवाएँ।

स्टेबलाइज़र

सर्दियों में आम तौर पर होने वाले बिजली के उतार-चढ़ाव से बचाव के लिए वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगाएँ।

लीकेज

हीटिंग तत्व को नुकसान से बचाने के लिए गीजर चालू करने से पहले सुनिश्चित करें कि टैंक पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। सर्दियों के मौसम से पहले और उसके दौरान टैंक, वाल्व और पाइप जोड़ों का रिसाव के लिए निरीक्षण करें

शॉर्ट-सर्किट

शॉर्ट-सर्किट या बिजली के झटके से बचने के लिए सही अर्थिंग वाले पावर आउटलेट का उपयोग करें।

गीज़र को ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखें।

अगर यह गैस गीजर है तो इसके लिए आपको अच्छे वेंटिलेशन का इतंजाम करना ही चाहिए।

।