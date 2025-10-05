Winter Herbs : बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम से बचाव लिए ये जड़ी-बूटियां लाभकारी है , सेहत की सुरक्षा कवच बन जाती है

मौसम में बदलाव होने से चलने वाली हवाएं सेहत और त्वचा के लिए हानिकारक होती है। सर्दी-जुकाम जैसी छोटी छोटी समस्याएं शरीर की चुस्ती फुर्ती को प्रभावित करती है। लोगों को खांसी और छींक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में पुराने लेकिन असरदार और लाभकारी नुस्खे बहुत काम के साबित होते है। सर्दियों के मौसम की शुरुआत में ही यदि इन लाभकारी जड़ी-बूटियों का नियमित सेवन किया जाए तो सेहत को एक सुरक्षा कवच मिल जाता है। आइये जानते है कुछ उन जड़ी-बूटियों के बारे में जो घर की रसोई में उपलब्ध होती है।

सर्दियों में लाभकारी जड़ी-बूटियाँ

तुलसी: तुलसी को औषधीय गुणों के कारण, इसे सर्दी-जुकाम के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। जुकाम में तुलसी अमृत के समान फल देती है।

अदरक: यह सर्दी-जुकाम के लक्षणों से राहत दिलाता है और शरीर को गर्म रखता है।अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से भी जुकाम में आराम मिलता है।

हल्दी: इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और यह शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाता है, इंडिया टीवी हिंदी बताता है।

मुलेठी: इसमें कई पोषक तत्व होते हैं और यह शरीर की प्रणालियों को मजबूत बनाती है। मुलेठी के फायदे पाचन तंत्र, इम्यूनिटी और कई अन्य बीमारियों में भी राहत दिलाने में भी गिने जाते हैं।

पुदीना: यह ताज़गी देता है और सर्दी के लक्षणों को कम करने में मदद करता है।

दालचीनी: यह शरीर को गर्म रखती है और कई सर्दियों से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाती है।इसे चाय, दूध, या पानी में मिलाकर सेवन किया जा सकता है।

गिलोय: यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।