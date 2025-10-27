  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Winter Superfoods : सर्दियों की सुपरफूड मूंगफली एनर्जी बढ़ाती है , फायदे जान लेंगे तो  रोज खाएंगे

Winter Superfoods : सर्दियों की सुपरफूड मूंगफली एनर्जी बढ़ाती है , फायदे जान लेंगे तो  रोज खाएंगे

. सर्दियों के मौसम में स्वादिष्ट कुरकुरी मूंगफली पोषक तत्वों का खजाना है। विंटर सीजन में गुड़ मूंगफली की कुरकुरी चिक्की हर उम्र के लोगों की पहली पसन्द है। सस्ती और हर जगह आसानी से उपलब्ध मूंगफली पोषक  तत्वों भरमार है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Health care:आपकी किडनी को 'चुपचाप' तबाह कर रही हैं ये 8 टेस्टी ड्रिंक्स, आज ही करें डाइट से बाहर
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Winter Superfoods : सर्दियों की सुपरफूड मूंगफली एनर्जी बढ़ाती है , फायदे जान लेंगे तो  रोज खाएंगे

Winter Superfoods : सर्दियों की सुपरफूड मूंगफली एनर्जी बढ़ाती है , फायदे...

Health Tips : स्मार्टफोन और LED ने बदल डाली नींद की परिभाषा, आधुनिक चकाचौंध से कन्फ्यूज हुए शरीर के प्राकृतिक संकेत

Health Tips : स्मार्टफोन और LED ने बदल डाली नींद की परिभाषा,...

Health care:आपकी किडनी को 'चुपचाप' तबाह कर रही हैं ये 8 टेस्टी ड्रिंक्स, आज ही करें डाइट से बाहर

Health care:आपकी किडनी को 'चुपचाप' तबाह कर रही हैं ये 8 टेस्टी...

Alert! प्लास्टिक जार का अचार बना रहा आपको बीमार, डॉक्टर ने बताया खतरे की घंटी

Alert! प्लास्टिक जार का अचार बना रहा आपको बीमार, डॉक्टर ने बताया...

Ajwain Chai ke Fayde  : इस पत्ते की चाय से कम होने लगेगा वजन , इसके सेवन से मिलेंगे चौंका देने वाले फायदे

Ajwain Chai ke Fayde  : इस पत्ते की चाय से कम होने...

मुरादाबाद में ‘आर्ट ऑफ डाइंग’ द्वारा भारती की शोक सभा की जगह अशोक सभा कर दी श्रद्धांजलि, भारती ने जीवन और मृत्यु पर दिया चेतना का संदेश

मुरादाबाद में ‘आर्ट ऑफ डाइंग’ द्वारा भारती की शोक सभा की जगह...