Winter Superfoods : सर्दियों की सुपरफूड मूंगफली एनर्जी बढ़ाती है , फायदे जान लेंगे तो  रोज खाएंगे

सर्दियों के मौसम में स्वादिष्ट कुरकुरी मूंगफली पोषक तत्वों का खजाना है। विंटर सीजन में गुड़ मूंगफली की कुरकुरी चिक्की हर उम्र के लोगों की पहली पसन्द है। सस्ती और हर जगह आसानी से उपलब्ध मूंगफली पोषक तत्वों भरमार है। ये स्वादिष्ट और पौष्टिक सुपरफूड एनर्जी बढ़ाता है, बल्कि दिल, दिमाग, स्किन और बालों को भी हेल्दी रखता है।

स्वादिष्ट मूंगफली 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट १०.२% होता है। मूँगफली में प्रोटीन की मात्रा 25 प्रतिशत से भी अधिक होती है। मूंगफली में तेल प्रतिशत मात्रा 45-55% होता है। यह शरीर को गर्म रखने के साथ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मददगार है।

सेहत

इस स्वादिष्ट नाश्ते को बनाने के लिए मूंगफली, बादाम, काजू, तिल, मुरमुरे आदि जैसी कई भुनी हुई कुरकुरी सामग्री (Roasted crispy stuff) का इस्तेमाल किया जाता है।

मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड

कुरकुरी चिक्की में मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हृदय रोग को रोकने में मदद कर सकते हैं।

ओवरईटिंग से बचाव

मूंगफली में मौजूद फाइबर और प्रोटीन लंबे समय तक पेट को भरा हुआ महसूस कराते हैं और इसकी वजह से हम ओवरईटिंग से भी बच जाते हैं।