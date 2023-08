Women Fight Video Viral: मेट्रो के अंदर आपस में भिड़ी महिलाएं, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे दंग

Women Fight Video Viral: दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं। अब एक और X पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ महिलाएं मेट्रो के अंदर बाल खींचकर एक-दूसरे के साथ मारपीट करती नजर आ रही हैं। मेट्रो के अंदर यह महिलाएं लड़ाई करते वक्त एक-दूसरे पर चीख रही हैं और उनके बीच जमकर हाथापाई हो रही हैं।

वीडियो में नजर आ रहा है कि जिस वक्त मेट्रो के अंदर यह मारपीट हो रही है उस वक्त मेट्रो के अंदर कई अन्य यात्री भी मौजूद हैं और इस मारपीट को देख कर वो दंग हैं।’घर के क्लेश’ नाम के एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से शेयर किये गये इस वीडियो में लिखा गया है, ‘दिल्ली मेट्रो के अंदर लड़कियों और महिलाओं का एक ग्रुप सीट को लेकर।’

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिलाओं के बीच यह झगड़ा मेट्रो के अंदर सीट के मुद्दे पर हुआ था। जिसके बाद मेट्रो जंग का अखाड़ा बन गया। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की कतई पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोगों ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक एक्स यूजर ने लिखा कि यह सब मुझे क्यों नहीं देखने को मिलता।

Kalesh b/w Some group of girl and woman inside delhi metro over seat issues pic.twitter.com/jvVS5fq5EX

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 22, 2023