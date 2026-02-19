'युवा किसानों से शादी नहीं करना चाह रही ज्यादातर महिलाएं...' कांग्रेस MLA ने सरकार से की ये खास अपील

  1. हिन्दी समाचार
Karnataka News : कांग्रेस विधायक ने कर्नाटक में युवा किसानों से शादी करने वाली महिलाओं के लिए स्पेशल स्टेटस और अलाउंस की मांग की। दरअसल, युवा किसानों को लाइफ पार्टनर ढूंढने में मुश्किलें आ रही रही हैं। जिसको ध्यान में रखकर सत्ताधारी कांग्रेस विधायक एच डी रंगनाथ ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से एक स्पेशल इंसेंटिव प्रोग्राम शुरू करने की मांग की है।

18 फरवरी को लिखे एक लेटर में, कुनिगल विधायक एच डी रंगनाथ ने प्रस्ताव दिया कि इस कदम को आने वाले असेंबली सेशन में उठाया जाए। उन्होंने कहा, “मेरा चुनाव क्षेत्र, कुनिगल तालुक, ज़्यादातर ग्रामीण है, और खेती पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। बड़ी संख्या में युवा लड़के गांवों में रहते हैं और खेती करके अपना गुज़ारा करते हैं। हालांकि, कई औरतें उनसे शादी करने से मना कर रही हैं।” उन्होंने कहा कि ऐसे कई पुरुष तीस साल की उम्र पार करने के बाद भी अविवाहित रहते हैं, और उन्हें मौजूदा सामाजिक चलन के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

विधायक ने लिखा, “इसलिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले सेशन में, गांवों में रहने वाले और खेती करने वाले पुरुषों से शादी करने वाली महिलाओं के लिए एक स्पेशल अलाउंस और स्पेशल स्टेटस की घोषणा की जाए।” रंगनाथ ने कहा कि इस कदम से ग्रामीण इलाकों में युवा किसानों को होने वाली मुश्किलों को दूर करने में मदद मिलेगी और खेती से जुड़ी रोजी-रोटी के लिए सोशल सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा।

