  1. हिन्दी समाचार
  2. जीवन मंत्रा
  3. ‘वर्क-लाइफ बैलेंस’ कोई विकल्प नहीं, बल्कि बन चुका है स्वस्थ जीवन की प्राथमिक आवश्यकता

‘वर्क-लाइफ बैलेंस’ कोई विकल्प नहीं, बल्कि बन चुका है स्वस्थ जीवन की प्राथमिक आवश्यकता

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पेशेवर सफलता पाना जितना जरूरी हो गया है, उतना ही आवश्यक अपने व्यक्तिगत जीवन, स्वास्थ्य और परिवार को समय देना भी है। करियर में आगे बढ़ने की होड़ में लोग अक्सर घंटों काम करते हैं, जिससे तनाव, बर्नआउट और मानसिक थकान जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पेशेवर सफलता पाना जितना जरूरी हो गया है, उतना ही आवश्यक अपने व्यक्तिगत जीवन, स्वास्थ्य और परिवार को समय देना भी है। करियर में आगे बढ़ने की होड़ में लोग अक्सर घंटों काम करते हैं, जिससे तनाव, बर्नआउट और मानसिक थकान जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे में ‘वर्क-लाइफ बैलेंस’ (Work-Life Balance) कोई विकल्प नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की प्राथमिक आवश्यकता बन चुका है।

पढ़ें :- रात में बार-बार लगती है भूख? हर दिन आधी रात को उठकर खाते हैं खाना, तो हो सकती है यह गंभीर बीमारी

हसल कल्चर (Hustle Culture) : लगातार काम करने और खुद को साबित करने का दबाव।

डिजिटल जुड़ाव: ऑफिस समय के बाद भी ईमेल, मैसेज और कॉल से बंधे रहना।

प्राथमिकता तय न होना : जरूरी और गैर-जरूरी कामों में अंतर न कर पाना। ‘ना’ कहने में हिचकिचाहट, अपनी क्षमता से अधिक काम की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेना।

वर्क-लाइफ बैलेंस क्या है?

पढ़ें :- अखंड सौभाग्य और आस्था का पर्व है हरियाली तीज का उत्सव, ​इस दिन​ मनाया जाएगा

सरल शब्दों में, अपने व्यावसायिक दायित्वों (Professional Responsibilities) और व्यक्तिगत जीवन (Personal Life) जैसे परिवार, सेहत, आराम और व्यक्तिगत रुचियों के बीच सही सामंजस्य बनाए रखना ही वर्क-लाइफ बैलेंस है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार 24 घंटे के दिन को 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन/परिवार और 8 घंटे नींद व विश्राम में विभाजित करने का सुझाव देते है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों (Health Experts) की सलाह आमतौर पर शरीर को बीमारियों से बचाने, मानसिक शांति बनाए रखने और एक लंबी, ऊर्जावान जिंदगी जीने पर केंद्रित होती है। चिकित्सा और फिटनेस विशेषज्ञों के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित मुख्य बातों और नियमों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है।

आहार और पोषण (Diet & Nutrition)

संतुलित और प्राकृतिक भोजन: प्रोसेस्ड, जंक फूड और अत्यधिक चीनी/नमक से बचें। अपने आहार में हरी सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। समय पर भोजन रात का खाना सोने से कम से कम 2–3 घंटे पहले खाएं ताकि पाचन सही रहे। हाइड्रेशन दिन भर में पर्याप्त पानी (3-4 लीटर) पिएं। शरीर में पानी की कमी से थकान और पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं।

शारीरिक दिनचर्या और व्यायाम (Physical Routine)

पढ़ें :- सावन में रुद्राभिषेक का क्यों होता है खास महत्व, जानिए जलाभिषेक और रुद्राभिषेक में विशेष अंतर

रोजाना 30 मिनट की गतिविधि: हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम व्यायाम (जैसे तेज चलना, योग, स्विमिंग या साइक्लिंग) जरूर करें। लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठने से बचें। हर घंटे में 2-5 मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ा चलें। पोस्चर पर ध्यान पढ़ते, लिखते या कंप्यूटर/स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें।

नींद और मानसिक स्वास्थ्य (Sleep & Mental Wellness)

दिमाग को रीसेट करने के लिए गहरी नींद बेहद जरूरी है। स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखे सोने से 1 घंटे पहले फोन, लैपटॉप या टीवी का उपयोग बंद कर दें ताकि मेलाटोनिन (नींद का हार्मोन) सही से बने। तनाव कम करे, योग प्राणायाम या अपनी पसंदीदा कला/हॉबी के लिए रोज थोड़ा समय निकालें।

निवारक स्वास्थ्य देखभाल (Preventive Care)

नियमित हेल्थ चेकअप करे साल में कम से कम एक बार बुनियादी ब्लड टेस्ट (जैसे हीमोग्लोबिन, विटामिन B12/D, थायराइड, शुगर) जरूर कराएं। लक्षणों को नजरअंदाज न करें, शरीर में लगातार हो रहे दर्द, अत्यधिक थकान या अचानक वजन घटने/बढ़ने जैसी चेतावनियों पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।

बेहतर संतुलन बनाने के कारगर उपाय 

पढ़ें :- Viral Video : झुर्रियों को लेकर पोते के सवाल पर परदादी ने दिया दिल छू लेने वाला जवाब, प्यारी बातचीत ने लोगों का खींचा ध्यान

स्पष्ट सीमाएं तय करें: काम के समय पूरी लगन से काम करें और घर पहुँचने या कार्य समय समाप्त होने के बाद काम का तनाव घर न लाएँ। छुट्टियों और सप्ताहांत में डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं। प्राथमिकता निर्धारण दिन की शुरुआत में ही सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाएं। हर काम में शत-प्रतिशत परफेक्शन खोजने के बजाय कार्य की गुणवत्ता और समय पर ध्यान दें।

छोटे-छोटे ब्रेक लें,लगातार स्क्रीन के सामने बैठने के बजाय काम के बीच 5-10 मिनट का वॉक या माइंडफुलनेस ब्रेक लें। इससे दिमाग को तरोताजा होने का मौका मिलता है।

‘स्लो लिविंग’ और स्वयं के लिए समय : हर दिन कम से कम 30 मिनट अपनी पसंदीदा गतिविधि, व्यायाम या परिवार के साथ बिताएं। जीवन की तेज रफ्तार के बीच थोड़ा ठहरकर सांस लेना मानसिक शांति देता है।

सहकर्मियों से संवाद: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ स्वस्थ रिश्ते बनाएं और जरूरत पड़ने पर मदद लें।

डॉक्टरों की ख़ास सल​ह: सफलता का वास्तविक अर्थ केवल वित्तीय या पेशेवर ऊंचाइयों को छूना नहीं है, बल्कि एक खुशहाल, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीना है। जब आप अपनी सेहत और व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता देते हैं, तो आपकी कार्यक्षमता और रचनात्मकता में भी वृद्धि होती है।

रिपोर्ट: दीपां​जली मिश्रा

पढ़ें :- युवाओं में तेजी से बढ़ रहा 'ब्रेन फॉग' और भूलने की बीमारी; रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली वजह
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'वर्क-लाइफ बैलेंस' कोई विकल्प नहीं, बल्कि बन चुका है स्वस्थ जीवन की प्राथमिक आवश्यकता

'वर्क-लाइफ बैलेंस' कोई विकल्प नहीं, बल्कि बन चुका है स्वस्थ जीवन की...

रात में बार-बार लगती है भूख? हर दिन आधी रात को उठकर खाते हैं खाना, तो हो सकती है यह गंभीर बीमारी

रात में बार-बार लगती है भूख? हर दिन आधी रात को उठकर...

अखंड सौभाग्य और आस्था का पर्व है हरियाली तीज का उत्सव, ​इस दिन​ मनाया जाएगा

अखंड सौभाग्य और आस्था का पर्व है हरियाली तीज का उत्सव, ​इस...

क्या आप भी है सोया चाप से शौकीन , तो ये Viral-Video सोचने में मजबूर कर सकता है

क्या आप भी है सोया चाप से शौकीन , तो ये Viral-Video...

सावन में रुद्राभिषेक का क्यों होता है खास महत्व, जानिए जलाभिषेक और रुद्राभिषेक में विशेष अंतर

सावन में रुद्राभिषेक का क्यों होता है खास महत्व, जानिए जलाभिषेक और...

बुलंदशहर में आमने-सामने टकराई दो बाइकें, दो युवकों की मौके पर ही मौत

बुलंदशहर में आमने-सामने टकराई दो बाइकें, दो युवकों की मौके पर ही...