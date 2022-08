World Badminton Championship : सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ब्रॉन्ज जीत रचा इतिहास

BWF World Championships Final: वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2022 (World Badminton Championship 2022) में भारतीय स्टार शटलर जोड़ी चिराग शेट्टी (Chirag Shetty) और सात्विक साईराजरंकीरेड्डी (Satwik Sairaj and Chirag Shetty) ने कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें हारकर ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा है। सेमीफाइल में मलेशियन जोड़ी आरोन चिया और सोह वुई यिक ने 20-22, 21-18, 21-16 से हराया है। हार के बावजूद भारतीय स्टार शटलर जोड़ी चिराग और सात्विक ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप (World Badminton Championship) में इतिहास रच दिया है। सात्विक और चिराग इस चैम्पियनशिप के मेन्स डबल्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल (Bronze Medal) जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष जोड़ी बन गए हैं। इससे पहले 2011 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

🇮🇳@satwiksairaj & @Shettychirag04 end their #BWFWorldChampionships2022 campaign with a historic 🥉 medal. This is the result of their perseverance, determination & sheer passion 🔥🔝

Congratulations boys 🥳👏#BWFWorldChampionships#BWC2022#Tokyo2022#IndiaontheRise#Badminton pic.twitter.com/fU0CQLD6pe

— BAI Media (@BAI_Media) August 27, 2022