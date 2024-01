Yemen Houthi: यमन में अमेरिका-ब्रिटेन की हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, कई ठिकानों पर किए हवाई हमले

US, UK Strike on Houthi Rebels in Yemen: अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती विद्रोहियों (Houthi rebels) के यमन (Yemen) में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। जिससे लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हूती विद्रोहियों की कमर टूट गयी है। अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं के हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर हमले की पुष्टि की है।

हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर व्हाइट हाउस (The White House) ने बयान जारी कर कहा है कि ‘व्यापारिक जहाजों पर लाल सागर में हमलों के बाद बीते महीने अमेरिका ने व्यापारिक जहाजों को हूती विद्रोहियों (Houthi rebels) के हमलों से बचाने के लिए 20 से ज्यादा देशों के साथ मिलकर ‘ऑपरेशन प्रोसपैरिटी गार्जियन’ (Operation Prosperity Guardian) शुरू किया था। बीते हफ्ते 13 सहयोगी देशों के साथ हमने हूती विद्रोहियों को चेतावनी जारी की थी और कहा था कि अगर उन्होंने व्यापारिक जहाजों पर हमले बंद नहीं किए तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

व्हाइट हाउस की ओर से आगे कहा गया है कि आज हूती विद्रोहियों (Houthi rebels) के खिलाफ हवाई हमले साफ संदेश है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश दुनिया के सबसे अहम शिपिंग कर्मशियल रूट (Shipping Commercial Route) पर नेविगेशन की आजादी से समझौता नहीं करेंगे।’

बता दें कि इजरायल-हमास युद्ध के बाद से ईरान समर्थित हूती विद्रोही लाल सागर और अरब सागर के इलाके में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट (International Shipping Routes) से गुजरने वाले जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे थे। इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट बाधित हो रहा था। अमेरिका की नौसेना ने कई बार हूती विद्रोहियों के हमलों के नाकाम भी किया था। अमेरिका ने चेतावनी भी दी थी कि अगर हमले नहीं रुके तो इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे।