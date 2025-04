योगी सरकार ने अचानक सभी पुलिसवालों की छुट्टियां कैंसिल की, DGP को किस बात का है डर?

लखनऊ। लोकसभा में बुधवार को पेश होने जा रहे वक्फ संशोधन बिल और उसके विरोध को देखते हुए यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार (UP DGP Prashant Kumar) ने बड़ा फैसला लिया है। इसके फैसले के तहत सभी पुलिस अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। यूपी पुलिस (UP Police) के आईजी लॉ एंड आर्डर (IG Law and Order) की तरफ से जारी आदेश में सभी पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर रिपोर्ट करने को कहा गया है।

आईजी लॉ एंड ऑर्डर (IG Law and Order) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान परिदृश्य में प्रदेश की कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के अवकाश निरस्त किए गए हैं। स्वीकृत छुट्टी पर रवाना हो चुके अफसरों और कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर वापस लौटने का आदेश जारी किया गया है। विशेष हालातों में ही सक्षम स्तर से स्वीकृत होने पर छुट्टी मिलेगी।

पुराने लखनऊ में हैवी फोर्स डेप्लॉयमेंट

गौरतलब है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर लखनऊ में खास चौकसी बरती जा रही है। पुराने लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा इलाके में हैवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस और परामिलिट्री फोर्स पुराने लखनऊ में घंटा घर इलाके में लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे है। पुलिस हजरतगंज, परिवर्तन चौक, लोक भवन और विधान भवन के आस-पास भी पेट्रोलिंग कर रही है। ताकि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर (Law and Order) सिचुएशन ना बिगड़े। एसएसबी, पीएसी, आरएएफ के साथ यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। बता दें कि 2019 में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में राजधानी के इन्हीं इलाकों तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी।