Ranveer Allahabadia कॉन्ट्रोवर्सी के बाद फूट-फूटकर रोते दिखे यूट्यूबर, वीडियो हुआ वायरल

Ranveer Allahabadia controversy: रणवीर इलाहबादिया ने माता-पिता को लेकर जो अश्लील सवाल किए थे उसके बाद वह विवादों में घिर गए हैं. ये मामला दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है. इस मामले में कई सेलेब्स भी इस मामले पर अपना रिएक्शन दे चुके हैं. इस मामले में रणवीर ने माफी भी मांग ली है, लेकिन इसके बाद भी फैंस का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब हाल ही में रणवीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में रणवीर फूट-फूटकर रोते हुए दिखाई दे रहे है. जिसमें वह कहते हैं- बहुत बुरा लग रहा है. सब काम बंद हो गया है. मुझे गिल्टी महसूस हो रहा है. मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया है. पूरी टीम को एक्सपोज कर दिया है. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस को लग रहा है कि यह अभी के मामले का है. हालांकि ये पछतावे के आंसू नहीं हैं. ये उनका पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे 2021 में रणवीर ने पोस्ट किया था.

The Latent Controversy, Ranveer Allahbadia cried in his live video sharing that how people exposing his business Monk Entertainments.

This Controversy is getting worse.#RanveerAllahbadiaControversy #RanveerAllahbadia pic.twitter.com/lDG0uUqGV9

