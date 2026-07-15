तुम मेरी बेटी हो… शादी में कन्यादान भी मैं करूंगा, सतीश कौशिक की बेटी के बर्थडे पर भावुक हुए अनुपम खेर

बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कुछ रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि भरोसे, अपनापन और प्यार से भी बनते हैं। अपने सबसे करीबी दोस्त और दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक के निधन के बाद से वह उनकी बेटी वंशिका के लिए एक अभिभावक की तरह खड़े हैं। 15 जुलाई को वंशिका के 14वें जन्मदिन पर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया जिसने फैंस का दिल जीत लिया।

वीडियो और तस्वीरों के साथ दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

अनुपम खेर ने वंशिका के साथ बिताए कई खास पलों का वीडियो और तस्वीरें साझा कीं। पोस्ट में उन्होंने वंशिका के लिए लंबी उम्र, खुशहाल जीवन और उसके सभी सपनों के पूरे होने की कामना की। उन्होंने लिखा कि ईश्वर उसे दुनिया की हर खुशी दे और जीवन में आगे बढ़ने की ताकत प्रदान करे।

सतीश के रहते भी तुम्हें अपनी बेटी मानता था

अपने पोस्ट में अनुपम खेर ने लिखा कि वंशिका उनके लिए सिर्फ दोस्त की बेटी नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी है। उन्होंने कहा कि जब सतीश कौशिक जीवित थे तब भी वह वंशिका को अपनी बेटी और दोस्त की तरह ही मानते थे। उनके मुताबिक कुछ रिश्तों को किसी नाम या खून के रिश्ते की जरूरत नहीं होती क्योंकि वे सिर्फ प्यार और विश्वास से बनते हैं।

तुम्हारी शादी में कन्यादान करने का सौभाग्य मिले

पोस्ट का सबसे भावुक हिस्सा तब सामने आया जब अनुपम खेर ने वंशिका से एक खास वादा किया। उन्होंने लिखा कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेंगे उसका हौसला बढ़ाएंगे और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि शायद आने वाले वर्षों में जब वंशिका शादी करने का फैसला करेगी तब उन्हें उसका कन्यादान करने का सौभाग्य भी मिले। यह बात सोचकर ही उनका दिल भावनाओं से भर जाता है।

सतीश कौशिक को भी किया याद

अनुपम खेर ने अपने दिवंगत दोस्त को याद करते हुए लिखा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सतीश कौशिक जहां भी होंगे अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा रहे होंगे और उसे ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद दे रहे होंगे।

पिता के जाने के बाद नहीं होने दिया अकेला

सतीश कौशिक के निधन के बाद अनुपम खेर लगातार वंशिका के साथ खड़े नजर आए हैं। चाहे स्कूल का कोई कार्यक्रम हो या परिवार का कोई खास मौका वह अक्सर वंशिका के साथ दिखाई देते हैं। खुद वंशिका भी कई बार कह चुकी हैं कि पिता के निधन के बाद अनुपम खेर ने उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। यही वजह है कि दोनों के बीच का रिश्ता अब सिर्फ दोस्त के परिवार का नहीं बल्कि पिता और बेटी जैसा बन गया है। अनुपम खेर की इस भावुक पोस्ट पर फैंस भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों ने इसे सच्ची दोस्ती और रिश्तों की खूबसूरत मिसाल बताया, तो कई यूजर्स ने कहा कि सतीश कौशिक की कमी को जिस तरह अनुपम खेर ने पूरा करने की कोशिश की है वह बेहद प्रेरणादायक है।