कानपुर में थाने के बाहर युवक ने लगाई आग, बचाने पहुंचे थाना प्रभारी झुलसे, केजीएमयू रिफर

कानपुर: कानपुर के महाराजपुर थाने के बाहर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। घटना से पहले युवक ने थाने में अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दी थी। इसके कुछ ही देर बाद वह थाने के मुख्य गेट के पास पहुंचा और अचानक यह कदम उठा लिया।

आग की लपटों में घिरा तो बचाने दौड़े पुलिसकर्मी

आग लगते ही युवक चीखते हुए इधर-उधर भागने लगा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और आसपास के लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। कंबल डालकर और पानी डालकर किसी तरह आग बुझाई गई। इस दौरान उसे बचाने की कोशिश में थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी भी झुलस गए।

90 फीसदी तक झुलसा युवक, लखनऊ रेफर

घायल युवक की पहचान महाराजपुर क्षेत्र के रहने वाले 32 वर्षीय महेश पासी के रूप में हुई है। उसे पहले उर्सला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ स्थित केजीएमयू रेफर कर दिया गया। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार महेश का शरीर करीब 90 प्रतिशत तक झुलस चुका है।

पत्नी पर लगाए अवैध संबंध के आरोप

महेश का आरोप है कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध है, जिस वजह से दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। उसने शिकायत में कहा कि पत्नी आए दिन उससे झगड़ा करती है और उसके साथ नहीं रहना चाहती। दूसरी ओर, पत्नी ने एक दिन पहले ही महेश के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था।

2015 में हुई थी शादी, दो बच्चों का है परिवार

महेश मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है। उसकी शादी वर्ष 2015 में हुई थी। दंपती के दो बच्चे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच काफी समय से घरेलू विवाद चल रहा था और आए दिन झगड़े होते थे।

पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच

एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि युवक ने थाने में पत्नी के खिलाफ शिकायत देने के बाद खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। वह गंभीर रूप से झुलसा है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।