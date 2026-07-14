  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान को दी बड़ी राहत, बंगले से जुड़ी याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान को दी बड़ी राहत, बंगले से जुड़ी याचिका की खारिज

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके मुंबई स्थित 'मन्नत' बंगले के नवीनीकरण (Renovation) और विस्तार को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है।

By Sushil Sah 
Updated Date

नई दिल्ली। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके मुंबई स्थित ‘मन्नत’ बंगले के नवीनीकरण (Renovation) और विस्तार को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है।

पढ़ें :- दिल्ली हाई कोर्ट का ध्रुव राठी के विवादित वीडियो पर बड़ा फैसला, शिकायत अपीलीय समिति को दिया 15 दिन का समय

आपको बता दे कि यह याचिका मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता ‘संतोष दौंडकर’ने दायर की गई थी। याचिकाकर्ता (Petitioner) ने महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) ने मन्नत के विस्तार के लिए दी गई कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) क्लीयरेंस को चुनौती दी थी। हांलाकि इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इस निर्माण को सही ठहराया था, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की ओर अपना कदम बढ़ाया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की मंशा (Bona fide) पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मन्नत का निर्माण सभी लागू कानूनों के हद में रहकर किया जा रहा है।

इस सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण करना चाहता है, तो यह उसका निजी अधिकार है। इस मामले में किसी पड़ोसी या बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शाहरुख के बंगले ‘मन्नत’ में दो अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण और रेनोवेशन की अटकलें साफ हो गई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाना बंद हो, भारत ने ईरानी दूत को तलब किया, आज सुबह ईरान हमले में भारतीय की हुई थी मौत

होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाना बंद हो, भारत ने ईरानी दूत...

भारत-नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, बिना दस्तावेज नेपाल में घुसने की कोशिश, जांच में कई सवाल

भारत-नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, बिना दस्तावेज नेपाल में घुसने...

Video : केजीएमयू में नॉनवेज भोजन पर रोक के फैसले पर मौलाना यासूब अब्बास ने दी प्रतिक्रिया, कही ये बात

Video : केजीएमयू में नॉनवेज भोजन पर रोक के फैसले पर मौलाना...

पीजीटी, टीईटी समेत अन्य परीक्षाओं को लेकर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर होगी विधिक कार्रवाई : डॉ. प्रशांत कुमार

पीजीटी, टीईटी समेत अन्य परीक्षाओं को लेकर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर...

सोनम वांगचुक के अनशन से नहीं पसीजेंगे पीएम मोदी, नौजवान सड़क पर उतरेगा तभी झुकेगी सत्ता : संजय सिंह

सोनम वांगचुक के अनशन से नहीं पसीजेंगे पीएम मोदी, नौजवान सड़क पर...

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने किया आवेदन,बना चर्चा का विषय

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए पूर्व आईपीएस...