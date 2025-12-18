धुरंधर देख Akshay khanna पर गोविंदा की पत्नी ने दिया ऐसा रिएक्शन ,रणवीर सिंह तो फेवरेट है, लेकिन अक्षय.....

  1. हिन्दी समाचार
By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

Dhurandhar film: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा जो देखने में जितनी सुंदर हैं वैसे  उनके विचार  भी हैं। सुनीता अक्सर अपने मज़ाकिया विचार को लेकर चाचाओं में बनी रहती हैं। अब फिल्म धुरंधर देखने के बाद सुनीता अपने फीडबैक को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं।

धुरंधर पर बोलीं सुनीता आहूजा

बता दें  सभी को गोविंदा की पत्नी सुनीता का बेबाक अंदाज काफी पसंद आता है और वह हमेशा ही किसी भी विषय में बेबाकी से बोलते हुए दिखती हैं. जैसा कि इन दिनों धुरंधर चर्चा में है, तो एयरपोर्ट पर स्पॉट होने के बाद पैपराजी ने उनसे भी फिल्म के बारे में पूछा तो उन्होंने धुरंधर की खूब तारीफ की।

सुनीता ने की धुरंधर की तारीफ

सुनीता ने पैपराजी से बात करते हुए कहा, ” धुरंधर क्या फिल्म है. कमाल कर दिया अक्षय खन्ना ने, मजा आ गया. क्या सुंदर लग रहा है, क्या हैंडसम. कमबैक हो गया उसका, मेरा फेवरेट. वैसे तो रणवीर सिंह मेरा फेवरेट है, पर अब अक्षय खन्ना भी है। मस्त काम किया है, मजा आ गया फिल्म देखकर।

अक्षय खन्ना की फैन हुई ऑडियंस

अक्षय खन्ना को लेकर बात करें तो धुरंधर में उनके किरदार रहमत डकैत को लोगों सराहा है।  इसके अलावा फिल्म में उनका डांस भी खूब पसंद आया है।  लोग अक्षय खन्ना की तारीफें करते हुए नहीं थक रहे हैं।  धुरंधर की सक्सेस के बीच अक्षय खन्ना ने अपने अलीबाग वाले घर में वास्तु शांति हवन भी कराया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

धुरंधर ने किया इतना कलेक्शन

धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डाले तो इस फिल्म ने दुनिया भर में 600 करोड़ के पार कमाई कर ली है और भारत में इसने 437 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त जैसे एक्टर्स नजर आए हैं.

 

