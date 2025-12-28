फिल्म ‘धुरंधर’ जल्द ही और बड़े रिकॉर्ड कर सकती है अपने नाम , कहां जाकर रुकेगी कमाई?

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। फिल्म टिकट खिड़की से उतरने का नाम ही नहीं ले रही है और धमाकेदार कमाई कर रही है। इस बीच अब फिल्म ने नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ऐसा करने वाली ये साल की पहली फिल्म बन गई है। आइए जानते हैं कि अब फिल्म ने कौन-सा नया रिकॉर्ड बनाया है?

फिल्म ‘धुरंधर’ का नया रिकॉर्ड

दरअसल, फिल्म ‘धुरंधर’ को रिलीज हुए चार हफ्ते हो गए हैं। चौथे हफ्ते में भी फिल्म ने कमाल कर दिया है। चौथे हफ्ते के शनिवार को फिल्म ने 20 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म ने ओनली भारत के बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। इसी के साथ ये फिल्म इस साल ऐसा करने वाली पहली फिल्म बन गई है।

इतना ही नहीं बल्कि अगर फिल्म ट्रेड से जुड़े जानकारों की मानें तो उनका कहना है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो फिल्म ‘धुरंधर’ जल्द ही और बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। हालांकि, इसका पता आने वाले दिनों में लग जाएगा। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म की कमाई कहां जाकर रुकेगी? क्योंकि ये अभी भी लगातार कलेक्शन करने में लगी हुई है। गौरतलब है कि रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ अपनी रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने में लगी हुई है। फिल्म लोगों को बेहद पसंद आ रही है और ये टिकट खिड़की पर जमकर कमाई करने में लगी हुई है। इस फिल्म में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के किरदार को लोगों ने बेहद पसंद किया है।

इतना ही नहीं बल्कि फिल्म के गाने भी लोगों को बेहद पसंद आए हैं और दर्शकों ने खूब प्यार दिया। बता दें कि रणवीर सिंह की ये फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी और फिल्म ने पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बना रखी है।