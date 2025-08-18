  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Lucknow News: टोयोटा की फर्जी वेबसाइट बनाकर 1 करोड़ की ठगी, बिहार से शातिर साइबर ठग गिरफ्तार

Lucknow News: टोयोटा की फर्जी वेबसाइट बनाकर 1 करोड़ की ठगी, बिहार से शातिर साइबर ठग गिरफ्तार

उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ से साइबर क्राइम को लेकर बड़ी खबर आई है जिसका पता लगाने में साइबर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें राहुल कुमार पर टोयोटा कंपनी की फर्जी वेबसाइट बनाकर डीलरशिप के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है. यह गिरफ्तारी लखनऊ साइबर क्राइम थाना पुलिस की विशेष टीम द्वारा की गई, जो एक संगठित साइबर ठग गिरोह का हिस्सा है.

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ से साइबर क्राइम को लेकर बड़ी खबर आई है जिसका पता लगाने में साइबर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें राहुल कुमार पर टोयोटा कंपनी की फर्जी वेबसाइट बनाकर डीलरशिप के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है. यह गिरफ्तारी लखनऊ साइबर क्राइम थाना पुलिस की विशेष टीम द्वारा की गई, जो एक संगठित साइबर ठग गिरोह का हिस्सा है.

पढ़ें :- UP Police SI Recruitment 2025 : योगी सरकार ने युवाओं को दिया बड़ा तोहफा, यूपी पुलिस में SI पद पर निकलीं 4 हजार से ज्यादा भर्तियां

पुलिस के मुताबिक राहुल कुमार एक साइबर ठग गिरोह का हिस्सा है, जो नामी कंपनियों की नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगता था. इस गिरोह ने टोयोटा कंपनी की फर्जी वेबसाइट बनाई, जिसे गूगल और सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित किया जाता था. इस वेबसाइट पर टोयोटा की डीलरशिप और फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन आवेदन का लालच दिया जाता था. आवेदन करने वाले लोग वेबसाइट पर अपना डाटा भरते थे, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी, और जीएसटी के नाम पर उनसे भारी रकम वसूली जाती थी.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ठगी की रकम को फर्जी आईडी पर खोले गए बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था. इन खातों का इस्तेमाल कर आरोपी रकम को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते थे, ताकि पुलिस की पकड़ से बचा जा सके. इस मामले में राहुल कुमार की भूमिका अहम थी, जो गिरोह के लिए फर्जी वेबसाइट्स के प्रचार और रकम वसूलने का काम करता था.

राहुल कुमार का बैकग्राउंड

बता दें की आरोपी  राहुल कुमार पटना के एक मशहूर कोचिंग सेंटर, एलन कोचिंग सेंटर में सफाईकर्मी के रूप में काम करता है। इसी कोचिंग के जरिये वो फ्रॉड करता था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ठगी की रकम को फर्जी आईडी पर खोले गए बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था. इन खातों का इस्तेमाल कर आरोपी रकम को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते थे, ताकि पुलिस की पकड़ से बचा जा सके. इस मामले में राहुल कुमार की भूमिका अहम थी, जो गिरोह के लिए फर्जी वेबसाइट्स के प्रचार और रकम वसूलने का काम करता था.

पढ़ें :- सिपाही ने मछुआरों को दी सलाह जाल हटाओ कोई बह ना जाये, जाल हटाते समय खुद तेज बहाव में बहा, 10 घंटे से ज्यादा हो गए रेस्क्यू चलते हुए

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Amethi News : जगदीशपुर बस अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, चालक ओमप्रकाश मिश्रा का बैग सहित कई सामान चोरी

Amethi News : जगदीशपुर बस अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल,...

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंगों को सबक सिखाया जाए : सीएम योगी

गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले...

Lucknow News: टोयोटा की फर्जी वेबसाइट बनाकर 1 करोड़ की ठगी, बिहार से शातिर साइबर ठग गिरफ्तार

Lucknow News: टोयोटा की फर्जी वेबसाइट बनाकर 1 करोड़ की ठगी, बिहार...

SC ने UP के 105 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने मामले में सुनवाई से किया इंकार, हाई कोर्ट जाने का निर्देश

SC ने UP के 105 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने मामले में...

दलित नाबालिग किशोरी को उठा कर तीन घंटे तक किया गैंगरेप, हिंदू संगठन ने संभाला मोर्चा

दलित नाबालिग किशोरी को उठा कर तीन घंटे तक किया गैंगरेप, हिंदू...