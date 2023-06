Aaj Ka Panchang : पढ़ें सोमवार का पंचांग, शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang : आज 12 जून 2023 सोमवार का दिन है। ज्येष्ठ मास (Jyestha Month) की कृष्ण पक्ष नवमी 10:34 AM तक उसके बाद दशमी है । सूर्य - वृषभ राशि पर है है, योग-आयुष्मान योग 07:52 AM तक, उसके बाद सौभाग्य योग, करण- गर 10:35 AM तक, बाद वणिज 09:59 PM तक, बाद विष्टि है, आज का दिन बहुत ही शुभ फलदायक है।