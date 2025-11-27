  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. 15 दिवसीय ब्यूटीशियन प्रशिक्षण पूरा, एसएसबी ने 30 प्रतिभागियों को दिया प्रमाण पत्र

15 दिवसीय ब्यूटीशियन प्रशिक्षण पूरा, एसएसबी ने 30 प्रतिभागियों को दिया प्रमाण पत्र

15 दिवसीय ब्यूटीशियन प्रशिक्षण पूरा, एसएसबी ने 30 प्रतिभागियों को दिया प्रमाण पत्र

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: 22वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, सोनौली द्वारा संचालित वाइब्रेंट विलेज श्यामकाट में 15 दिवसीय ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। समापन अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि एसएसबी कमांडेंट शक्ति सिंह ठाकुर ने सभी 30 प्रतिभागी युवतियों व महिलाओं को सम्मानित किया तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए।

पढ़ें :- गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस का विस्तार: केंद्रीय रेल मंत्री के साथ जि​तिन प्रसाद ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखा कर जनता को किया समर्पित

कमांडेंट ठाकुर ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को फेस क्लीनअप, स्किन केयर, हेयर कटिंग एवं स्टाइलिंग, मेकअप बेसिक्स, मेहंदी डिजाइन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सुरक्षित उपयोग जैसी आधुनिक सौंदर्य तकनीकों का विस्तृत अभ्यास कराया गया।

इंस्पेक्टर अरुण पांडेय ने कहा कि यह कार्यक्रम नागरिक कल्याण योजना (गृह मंत्रालय निधि) के तहत सीमावर्ती क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से चलाया गया था। प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

कार्यक्रम में कस्टम अधीक्षक संजय मिश्रा, इंस्पेक्टर केसीएम त्रिपाठी, व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष जायसवाल, विजय रौनियार, भाजपा नेता प्रेम जायसवाल, गौरी शंकर, गणेश मद्देशिया, जगदीश प्रसाद, आकाश कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

पढ़ें :- Ayodhya News : बम की अफवाह पर एक घंटे स्टेशन पर खड़ी रही किसान एक्सप्रेस, युवक हिरासत में
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस का विस्तार: केंद्रीय रेल मंत्री के साथ जि​तिन प्रसाद ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखा कर जनता को किया समर्पित

गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस का विस्तार: केंद्रीय रेल मंत्री के साथ जि​तिन प्रसाद ने...

Ayodhya News : बम की अफवाह पर एक घंटे स्टेशन पर खड़ी रही किसान एक्सप्रेस, युवक हिरासत में

Ayodhya News : बम की अफवाह पर एक घंटे स्टेशन पर खड़ी...

15 दिवसीय ब्यूटीशियन प्रशिक्षण पूरा, एसएसबी ने 30 प्रतिभागियों को दिया प्रमाण पत्र

15 दिवसीय ब्यूटीशियन प्रशिक्षण पूरा, एसएसबी ने 30 प्रतिभागियों को दिया प्रमाण...

बीएलओ की मौत पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, कहा-सत्ता के दंभ में भाजपा अमानवीय हो गयी

बीएलओ की मौत पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, कहा-सत्ता के...

सरहदी क्षेत्रों में दोहरी नागरिकता पर एसआईआर की मार सघन अभियान में प्रवासी मतदाताओं के नाम हटाने की कार्रवाई तेज

सरहदी क्षेत्रों में दोहरी नागरिकता पर एसआईआर की मार सघन अभियान में...

कमला पसंद के मालिक की बहु ने कि आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा पति के साथ झगड़े की बात

कमला पसंद के मालिक की बहु ने कि आत्महत्या, सुसाइड नोट में...