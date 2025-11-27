15 दिवसीय ब्यूटीशियन प्रशिक्षण पूरा, एसएसबी ने 30 प्रतिभागियों को दिया प्रमाण पत्र

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: 22वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, सोनौली द्वारा संचालित वाइब्रेंट विलेज श्यामकाट में 15 दिवसीय ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। समापन अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि एसएसबी कमांडेंट शक्ति सिंह ठाकुर ने सभी 30 प्रतिभागी युवतियों व महिलाओं को सम्मानित किया तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए।

कमांडेंट ठाकुर ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को फेस क्लीनअप, स्किन केयर, हेयर कटिंग एवं स्टाइलिंग, मेकअप बेसिक्स, मेहंदी डिजाइन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सुरक्षित उपयोग जैसी आधुनिक सौंदर्य तकनीकों का विस्तृत अभ्यास कराया गया।

इंस्पेक्टर अरुण पांडेय ने कहा कि यह कार्यक्रम नागरिक कल्याण योजना (गृह मंत्रालय निधि) के तहत सीमावर्ती क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से चलाया गया था। प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

कार्यक्रम में कस्टम अधीक्षक संजय मिश्रा, इंस्पेक्टर केसीएम त्रिपाठी, व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष जायसवाल, विजय रौनियार, भाजपा नेता प्रेम जायसवाल, गौरी शंकर, गणेश मद्देशिया, जगदीश प्रसाद, आकाश कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।