नीतीश कैबिनेट बैठक में 16 एजेंडे पर लगी मुहर , 20 लाख नौकरी और रोजगार पर बड़ा फैसला

बिहार के सीएम नीतीश कुमार कैबिनट बैठक में आज मोहर लगाई है जी जिसमें सबसे बड़ा फैसला नौकरी को लेकर हुआ है। बता दें सीएम नीतीश कुमार ने इस बैठक में 20 लाख नौकरी देने का वादा किया है। । कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग की बैठक कर रहे हैं। सीएम की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ब्रीफिंग करेंगे।

नीतीश सरकार का एक और तोहफा

इससे पहले शिक्षा विभाग के रसोइये, नाइट गार्ड और शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक का मानदेय दोगुना किया गया था। बता दें कि बुधवार की बैठक में जेपी सेनानियों और बीएलओ को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जेपी सेनानियों का पेंशन 7500 रुपये से बढ़कर 15000 और जिन्हें 15000 मिलता है उन्हें 30000 किए जाने की स्वीकृति दी गई है।

लिपिक पदों के सृजन की स्वीकृति

वित्तीय वर्ष में राज्य स्कीम अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर विकास कार्यों के लिए 258 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य के प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में 459 निम्न वर्गीय लिपिक पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। वित्तीय वर्ष 2025- 26 में जीविका को अतिरिक्त मानदेय भुगतान के लिए तीन अरब 47 करोड़ 51 लख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

जमीन अधिग्रहण को लेकर स्वीकृति

अमृतसर कोलकाता आधुनिक कॉरिडोर परियोजना के तहत सरकार ने 1300 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 4 अरब 16 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं सिवान जिला में औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए 167.34 एकड़ भूमि अधिकरण के लिए एक अरब 13 करोड़ 92 लाख 24 हजार 303 रुपए की स्वीकृति मिली है।

बाढ़ पर भी फोकस

पटना शहर स्थित मीठापुर फ्लाईओवर से चिरैयाटाड फ्लाईओवर जोड़ने के लिए 292 करोड़ 74 लाख ₹4000 की स्वीकृति, पुनपुन नदी पर बचाव कार्य सहित केवल सस्पेंशन पुल निर्माण कार्य के लिए 82 करोड़ 99 लाख 48000 की स्वीकृति मिली है।

राज्य सरकार ने जेपी सेनानियों का पेंशन 15,000 से 30,000 रुपये करने पर जेपी सेनानी अरविंद पांडेय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दिया है। अपने बयान में कहा है कि सीएम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सच्चे अनुयायी हैं। उन्होंने जेपी सेनानियों के साथ लंबी जेल यात्रा की है। जयप्रकाश आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपातकाल के दर्द को जानते हैं। जेपी सेनानी अब बचे हुए जिंदगी परिवार के साथ पेंशन की राशि से आराम से बिता सकते हैं।