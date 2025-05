हैदराबाद में चारमीनार के पास लगी भीषण आग में 17 की मौत, मृतकों में आठ मासूम भी शामिल, PM मोदी ने जताया दुख

हैदराबाद। तेलंगाना के चारमीनार के पास गुलजार हाउस की एक इमारत में रविवार को भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 17 लोगों की मौत हेा गयी। मृतकों में आठ मासूम बच्चे भी शामिल हैं। वहीं, इस घटना पर पीएम मोदी से लेकर मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने दुख जताया है।

मीडिया रिपोर्ट की माने तो आग सुबह करीब 5:30 बजे उस वक्त लगी जब अधिकतर लोग गहरी नींद में थे। भीषण अग्निकांड ने पूरे बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं, इस दौरान धुएं के चलते दम घुटने से लोगों की जान चली गयी। वहीं, इस अग्निकांड में घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Deeply anguished by the loss of lives due to a fire tragedy in Hyderabad, Telangana. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon.

An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be…

