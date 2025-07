17th BRICS Summit: ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे पीएम मोदी, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

17th BRICS Summit: पीएम नरेंद्र मोदी आज ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंच गए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के निमंत्रण पर पीएम मोदी की यह दो दिवसीय यात्रा हो रही है, जहां पर 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। गैलियो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्राज़ील के भारतीय समुदाय के सदस्यों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी ब्राजील यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, “ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में उतरा, जहां मैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा और बाद में राष्ट्रपति लूला के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा के लिए उनकी राजधानी ब्रासीलिया जाऊंगा। इस यात्रा के दौरान बैठकों और बातचीत के एक उत्पादक दौर की उम्मीद है।” इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी रियो के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद राजधानी ब्रासीलिया की राजकीय यात्रा करेंगे।

Landed in Rio de Janeiro, Brazil where I will take part in the BRICS Summit and later go to their capital, Brasília, for a state visit on the invitation of President Lula. Hoping for a productive round of meetings and interactions during this visit.@LulaOficial pic.twitter.com/9LAw26gd4Q

— Narendra Modi (@narendramodi) July 5, 2025