मुंबई में 24 घंटे के भीतर 200 mm बारिश : निचले इलाकों में पानी भरा, ट्रेन सेवाएं प्रभावित

Mumbai Rain : मायानगरी मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। यहां पर पिछले 24 घंटे में 200 mm बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा गया है। वहीं, बुधवार को मुंबई के लोगों की सुबह रात भर हुई भारी बारिश के साथ हुई, जिससे लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हुईं, निचले इलाकों में पानी भर गया और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के कुछ हिस्सों में सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में 200 mm से ज़्यादा बारिश हुई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों में मुंबई और उसके उपनगरों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है। नगर निकाय के आंकड़ों के अनुसार, शहर में औसत 195 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में पश्चिमी उपनगरों में 208 mm और पूर्वी उपनगरों में 167 mm बारिश हुई। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून मंगलवार को मुंबई पहुंचा – जो इसके सामान्य आगमन की तारीख से 13 दिन देरी से था – जिससे शहर और उपनगरों में व्यापक बारिश हुई और चिलचिलाती गर्मी से बहुत ज़रूरी राहत मिली।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सुबह 7 बजे अगले तीन घंटों के लिए ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया था। इसमें मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर और सिंधुदुर्ग ज़िलों में मध्यम से तेज़ बारिश का अनुमान जताया गया है। विभाग ने दक्षिण महाराष्ट्र-गोवा तट के मछुआरों के लिए भी सलाह जारी की है, जिसमें उनसे 22 जून से 26 जून के बीच समुद्र में न जाने को कहा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर ज़िलों में भारी बारिश हुई, जिससे खूबसूरत मालशेज घाट पर भूस्खलन हुआ और पेड़ गिरने की कई शिकायतें मिलीं। ठाणे के रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर संदीप माने ने बताया कि मंगलवार (23 जून, 2026) शाम को मालशेज घाट के अहम हिस्से पर मामूली भूस्खलन की सूचना मिली; यह रास्ता ठाणे और पुणे ज़िलों को जोड़ता है। ज़िला आपदा प्रबंधन अधिकारियों के अनुसार, यह घटना मंगलवार (23 जून, 2026) को शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच घाट पर “वॉश पॉइंट” और “अंब्रेला पॉइंट” के बीच हुई।