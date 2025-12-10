2026 Kia Seltos launch : 2026 किआ सेल्टोस लॉन्च अपडेट , जानें वेरिएंट और फीचर्स

2026 Kia Seltos launch Update : किआ आज भारत में दूसरी पीढ़ी की सेल्टोस लॉन्च कर रही है, और भारत में इस एसयूवी का वैश्विक स्तर पर भी शुभारंभ हो रहा है। भारत में किआ की सबसे अधिक बिकने वाली कारों में से एक सेल्टोस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक प्रमुख खिलाड़ी है। उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों में वैश्विक स्तर पर बिक्री के लिए उपलब्ध, नई सेल्टोस अब भारत से विश्व स्तर पर लॉन्च होगी।

मुकाबला

2026 किआ सेल्टोस का मुकाबला मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा , हुंडई क्रेटा , मारुति सुजुकी विक्टोरिस , वोक्सवैगन ताइगुन , स्कोडा कुशाक , एमजी एस्टोर , टाटा सिएरा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर से होगा ।

इंजन

नई सेल्टोस में अपेक्षित प्रमुख अपग्रेड्स में से एक पूर्ण स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप का आना है। इस सिस्टम में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का संयोजन होने की संभावना है जिससे ईंधन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। फ्रंट-व्हील-ड्राइव मॉडल ही रहने की उम्मीद है।

हाई-टेक लुक

2026 सेल्टोस में स्लीकर फ्लश-माउंटेड डोर हैंडल, शैडो-फिनिश वाले पिलर, स्टाइलिश अलॉय व्हील्स का नया सेट और फुल-लेंथ पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं। किआ ने हेडलाइट्स और डीआरएल के लिए डायनामिक लाइटिंग कोरियोग्राफी का भी टीज़र जारी किया है, जो एसयूवी को और भी नाटकीय और हाई-टेक लुक देता है।