  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. SIR शुरू होने के बाद से अब तक गंवा चुके हैं 28 लोग अपनी जान, ममता बनर्जी बोलीं-इस अनियोजित अभियान को तुरंत रोकें

SIR शुरू होने के बाद से अब तक गंवा चुके हैं 28 लोग अपनी जान, ममता बनर्जी बोलीं-इस अनियोजित अभियान को तुरंत रोकें

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर एसआईआर को लेकर भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, एसआईआर के दबाव में आज फिर हमने जलपाईगुडी के माल में एक बूथ लेवल अधिकारी को खो दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि, काम में असहनीय दबाव के कारण ये हुआ है। इससे पहले भी वो सवाल उठा चुकी हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर एसआईआर को लेकर भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, एसआईआर के दबाव में आज फिर हमने जलपाईगुडी के माल में एक बूथ लेवल अधिकारी को खो दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि, काम में असहनीय दबाव के कारण ये हुआ है। इससे पहले भी वो सवाल उठा चुकी हैं।

पढ़ें :- केरल सरकार ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा- डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए नहीं है सही

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, गहरा सदमा और दुःख हुआ। आज फिर, हमने जलपाईगुड़ी के माल में एक बूथ लेवल अधिकारी शांति मुनि एक्का, एक आदिवासी महिला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को खो दिया, जिन्होंने चल रहे एसआईआर (SIR) कार्य के असहनीय दबाव में अपनी जान ले ली।

उन्होंने आगे लिखा, एसआईआर (SIR) शुरू होने के बाद से अब तक 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कुछ डर और अनिश्चितता के कारण, तो कुछ तनाव और काम के बोझ के कारण।तथाकथित भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए अनियोजित और अथक कार्यभार के कारण इतनी कीमती जानें जा रही हैं। एक प्रक्रिया जो पहले 3 साल में पूरी होती थी, अब राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए चुनाव से ठीक पहले 2 महीने में पूरी की जा रही है, जिससे बीएलओ पर अमानवीय दबाव पड़ रहा है। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करती हूं कि वह विवेक से काम ले और और जानें जाने से पहले इस अनियोजित अभियान को तुरंत रोके।

 

पढ़ें :- हमारा दृढ़ विश्वास है कि भाजपा वोट चोरी के लिए एसआईआर प्रक्रिया को हथियार बनाने की कोशिश कर रही: खरगे

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पीएम मोदी ने किसानों के बैंक खाते में 21वीं किस्त की हस्तांतरित, 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला लाभ

पीएम मोदी ने किसानों के बैंक खाते में 21वीं किस्त की हस्तांतरित,...

शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद बोले- 'मां की जान बचाने के लिए मोदी सरकार का हूं आभारी', भारत बांग्लादेश को कभी नहीं सौंपेगा

शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद बोले- 'मां की जान बचाने के...

SIR शुरू होने के बाद से अब तक गंवा चुके हैं 28 लोग अपनी जान, ममता बनर्जी बोलीं-इस अनियोजित अभियान को तुरंत रोकें

SIR शुरू होने के बाद से अब तक गंवा चुके हैं 28...

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल को NIA ने कस्टडी में लिया, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे पटिलाया हाउस कोर्ट में पेशी

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल को NIA ने कस्टडी में...

Video-ऐश्वर्या राय बच्चन ने जाति और धर्म पर दिया बड़ा बयान, जो आज के विभाजित समाज में है बेहद प्रासंगिक

Video-ऐश्वर्या राय बच्चन ने जाति और धर्म पर दिया बड़ा बयान, जो...

PM Kisan 21st Installment Status Live : सिर्फ कुछ मिनट बाद जारी होगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, जानें किन्हें मिलेगा लाभ

PM Kisan 21st Installment Status Live : सिर्फ कुछ मिनट बाद जारी...