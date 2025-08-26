‘3 अलग-अलग मामले आदमियों के रूप में तीन कायर हैं..... Nikki Murder Case पर फूटा TV की पॉपुलर एक्ट्रेस का गुस्सा

Nikki Murder Case :ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए निक्की भाटी को जिंदा जला देने वाले जघन्य अपराध के सामने आने के बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना हुआ है । हर कोई अपराधियों की निंदा करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। वहीं इस मामले को लेकर टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित ने इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने दहेज मामलों पर अपना कड़ा रिएक्शन देते हुए नाराजगी जाहिर की है। साथ ही अपराधियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है।

एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी

एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की है।एक्ट्रेस ने इस पोस्ट में लिखा ‘3 अलग-अलग मामले।आदमियों के रूप में तीन कायर हैं।’ एक्ट्रेस ने आगे लिखा, ‘खूनी अपराधी! महिलाओं के खिलाफ दहेज से संबंधित अपराध उस लालच से इंस्पायर होते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं हाेती है। क्रूरता को कोई अंत नहीं होता है।

एक्ट्रेस ने कड़ी सजा देने की मांग की

पोस्ट में रिद्धिमा पंडित ने निक्की भाटी को मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ‘इन चेहरों को ध्यान से देखिए, ये अमानवीयता के प्रतीक हैं। हमारी न्याय व्यवस्था को कड़ी सजा देने चाहिए। तभी इस क्रूरता से भरे अपराध को खत्म किया जा सकेगा।