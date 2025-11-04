  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ‘बिहार की महिलाओं को मिलेंगे 30000 रुपये और धान-गेहूं पर MSP के साथ बोनस…’ तेजस्वी ने प्रचार थमने से पहले किया बड़ा ऐलान

‘बिहार की महिलाओं को मिलेंगे 30000 रुपये और धान-गेहूं पर MSP के साथ बोनस…’ तेजस्वी ने प्रचार थमने से पहले किया बड़ा ऐलान

Patna: बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान किए हैं। तेजस्वी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 14 जनवरी को मंकर संक्रांति पर हम 'माई बहिन मान योजना' के तहत महिलाओं के खातों में 30,000 रुपये जमा करेंगे। इसके अलावा, तेजस्वी ने उनकी सरकार बनने पर धान और गेहूं के लिए एमएसपी के अलावा क्रमशः 300 रुपये और 400 रुपये देने का वादा भी किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Patna: बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान किए हैं। तेजस्वी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 14 जनवरी को मंकर संक्रांति पर हम ‘माई बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं के खातों में 30,000 रुपये जमा करेंगे। इसके अलावा, तेजस्वी ने उनकी सरकार बनने पर धान और गेहूं के लिए एमएसपी के अलावा क्रमशः 300 रुपये और 400 रुपये देने का वादा भी किया है।

पढ़ें :- RJD हो या कांग्रेस इनकी पहचान विनाश से है, इनका विकास से दूर-दूर तक का कोई नाता नहीं: पीएम मोदी

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में कहा कि इस बार जनता बदलाव मूड में है। इस बार का वोट परिवर्तन का है। जनता पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा, “सरकार बनने के बाद, मकर संक्रांति – 14 जनवरी को, हम ‘माई बहन मान योजना’ के तहत महिलाओं के खातों में पूरे साल के लिए 30,000 रुपये जमा करेंगे।” उन्होंने कहा, “हम पूरे बिहार में प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का यह आखिरी दिन है। लोग बदलाव के मूड में हैं। इस बार बिहार की जनता 20 साल से सत्ता में काबिज सरकार को उखाड़ फेंकेगी।”

तेजस्वी ने यह भी कहा, ‘आज हमने किसानों के लिए जो घोषणा की है, सरकार बनते ही हम सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त कर देंगे। पैक्स को जनप्रतिनिधि का पदनाम दिया जाएगा। धान और गेहूं के लिए एमएसपी के अलावा क्रमशः 300 रुपये और 400 रुपये दिए जाएंगे।’ महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार ने वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर सरकारी कर्मचारी, चाहे वह पुलिस हो या स्वास्थ्यकर्मी या शिक्षक, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग उनके होम कैडर के 70 किलोमीटर के दायरे में ही होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'बिहार की महिलाओं को मिलेंगे 30000 रुपये और धान-गेहूं पर MSP के साथ बोनस...' तेजस्वी ने प्रचार थमने से पहले किया बड़ा ऐलान

'बिहार की महिलाओं को मिलेंगे 30000 रुपये और धान-गेहूं पर MSP के...

गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व पर नौतनवा में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया

गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व पर नौतनवा में भव्य...

माध्यमिक शिक्षा विभाग में मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव के करीबी फर्मों को काम देने के लिए किया जा रहा बड़ा खेल, टेंडर होने के बाद भी किया जा रहा निरस्त

माध्यमिक शिक्षा विभाग में मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव के करीबी फर्मों...

जो लोग आईना देखकर आते हैं, उन्हें हर तरफ़...सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार

जो लोग आईना देखकर आते हैं, उन्हें हर तरफ़...सीएम योगी के बयान...

कोयंबटूर हवाई अड्डे के पास कॉलेज छात्रा का अपहरण, 3 दरिंदों ने अगवा कर किया गैंगरेप

कोयंबटूर हवाई अड्डे के पास कॉलेज छात्रा का अपहरण, 3 दरिंदों ने...

IIT कानपुर से ग्रेजुएट युवती ने गंगा नदी में लगाई छलांग, यूपीएससी में कामयाबी नहीं मिलने से थी परेशान

IIT कानपुर से ग्रेजुएट युवती ने गंगा नदी में लगाई छलांग, यूपीएससी...