सपा नेता आजम खान के जौहर ट्रस्ट से होगी 550 करोड़ की वसूली; जानें- पूरा मामला

550 crores will be recovered from Johar Trust: जेल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान के जौहर ट्रस्ट के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई करने जा रहा है। ट्रस्ट से 550 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, जौहर यूनिवर्सिटी में निवेश की गई बेनामी रकम के बदले इनकम टैक्स विभाग ये वसूली करेगा।