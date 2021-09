6th Eastern Economic Forum: पीएम मोदी बोले- India-Russia की दोस्ती कोरोनाकाल में भी खरी उतरी

मॉस्को: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज रूस में आयोजित हो रहे छठे इस्टर्न इक्नामिक फोरम (eef) को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम (Eastern Economic Forum)को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है और इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत रूस का एक विश्वसनीय भागीदार है।

इकोनॉमिक गतिविधियों (economic activities) को बढ़ावा देने शुक्रवार को रूस में छठवां पूर्वी आर्थिक मंच(इस्टर्न इक्नामिक फोरम-EEF) की बैठक हो रही है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हो रही है। इसमें भारत के अलावा चीन, अर्जेंटीना और थाइैंड के नेता शामिल हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन, कजाखस्तान और मंगालिया के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हुए हैं। हालांकि बैठक में शामिल होने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री( Petroleum & Natural Gas) हरदीप सिंह पुरी रूस में हैं।

