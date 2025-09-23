70 साल पुरानी परंपरा: नौतनवा में 25 सितंबर से गूंजेगी रामलीला, 2 अक्टूबर को रावण दहन

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: दशहरा पर्व को लेकर नौतनवा कस्बे की ऐतिहासिक रामलीला की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। रामलीला कमेटी की बैठक में मंचन कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। सब्जी मंडी पड़ाव स्थित रामलीला मैदान में पिछले 70 वर्षों से हो रहा यह आयोजन इस बार भी धूमधाम से होगा।

कमेटी अध्यक्ष लालमन जायसवाल ने बताया कि आय-व्यय समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर इस वर्ष रामलीला को भव्य बनाने का निर्णय लिया गया है। मंचन 25 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर को रावण दहन के साथ समापन होगा।

बैठक में राजाराम जायसवाल, वरिष्ठ समाजसेवी सुधाकर जायसवाल, राधेश्याम सिंह, रामरुप जायसवाल, संतोष जायसवाल, कमलेश अग्रवाल, विनोद पटवा, विकास जैन और ओमप्रकाश वर्मा, दीपक जायसवाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया कि रिपोर्ट