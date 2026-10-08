94th IAF Day : भारतीय वायुसेना मना रही अपनी 94वीं वर्षगांठ का जश्न, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर लड़ाकू विमानों की प्रदर्शनी

94th IAF Day : भारतीय वायुसेना गुरुवार को अपनी 94वीं वर्षगांठ मना रही है। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर प्रदर्शनी लगी। टरमैक पर, वायु सेना ने स्थिर प्रदर्शन पर लड़ाकू शक्ति का एक दुर्जेय लाइनअप रखा, जिसमें राफेल, एसयू -30 एमकेआई और जगुआर जैसे फ्रंटलाइन लड़ाकू जेट शामिल थे; लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) प्रचंड और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) ध्रुव जैसे स्वदेशी रोटरी प्लेटफॉर्म; महत्वपूर्ण हथियार और वायु रक्षा प्रणालियों के साथ दिखे।

हिंडन वायु सेना स्टेशन पर परेड तीनों सेनाओं के प्रमुखों, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और वायुसेना के कई पूर्व प्रमुखों की मौजूदगी में शुरू हुई। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह 1960 के दशक की विंटेज कार में परेड स्थल पर पहुंचे और ‘ध्वज’ फॉर्मेशन में तीन हेलीकॉप्टरों ने ऊपर से फ्लाईपास्ट किया। यह समारोह उभरती परिचालन तत्परता, आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भरता और देश के आसमान की सुरक्षा में बल की दशकों की सेवा को उजागर करता है।

इस मौके पर भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, “आज, दुनिया तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रही है, जिससे अनिश्चितता और जटिल भू-राजनीतिक चुनौतियां पैदा हो रही हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में नए संघर्ष उभर रहे हैं। इन घटनाओं ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि वायु शक्ति राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्राथमिक साधन है। भारतीय वायु सेना, वायु शक्ति का संरक्षक होने के नाते, अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझती है, और किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए हमेशा सतर्क, प्रतिबद्ध और तैयार रहती है।

वायु सेना प्रमुख ने आगे कहा, “हमारा मानना है कि किसी भी वायु सेना के पास सबसे उन्नत विमान हो सकते हैं। दुनिया या दुनिया की सबसे उन्नत प्रणालियाँ, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी परिचालन तैयारियों से मापी जाती है, यानी जब भी कॉल आती है तो यह कितनी जल्दी और आत्मविश्वास से कार्य कर सकती है।”