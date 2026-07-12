Video Viral : ब्राजील के एक कपल ने 30 सेकेंड में 195 बार Kiss कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब ये है अगला लक्ष्य

Viral Video : प्यार को जाहिर करने के तरीके हर किसी के अलग होते हैं, लेकिन ब्राजील के एक कपल (Brazilian couple) ने अपने रिश्ते को एक अनोखी उपलब्धि हासिल की है। इन दोनों का कारनामा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records) में दर्ज हो गया है। इस अनोखे रिकॉर्ड की चर्चा अब सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर के लोगों के बीच हो रही है।

ब्राजील के रहने वाले 32 वर्षीय रेनाटो वायमा गैया और उनकी 33 वर्षीय पार्टनर नैरा रोबर्टा रिबेरो ने महज 30 सेकंड के भीतर 195 बार किस कर नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। इतनी तेज रफ्तार से किए गए इस प्रयास ने लोगों को हैरान कर दिया। रिकॉर्ड के दौरान दोनों का तालमेल और गति देखने लायक थी, जिसके चलते वे इस उपलब्धि को हासिल करने में सफल रहे।

रेनाटो ने पहले भी बनाए हैं कई रिकॉर्ड

रिकॉर्ड बनने के बाद रेनाटो ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके रिश्ते की मजबूत समझ और बेहतरीन तालमेल को दर्शाती है। उनका मानना है कि इसी वजह से वे खुद को दुनिया के सबसे बेहतरीन कपल्स में से एक मानते हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी इस उपलब्धि को लेकर खूब चर्चा हो रही है और लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

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हालांकि, यह रेनाटो का पहला विश्व रिकॉर्ड नहीं है। इससे पहले भी वह कई अनोखे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने बेहद कम समय में 10 किताबों को व्यवस्थित कर गिराने का रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा उनके नाम पैरों को असाधारण कोण तक मोड़ने का भी विश्व रिकॉर्ड दर्ज है. यही वजह है कि रिकॉर्ड बनाना अब उनके लिए किसी जुनून से कम नहीं माना जा रहा है।

अगला निशाना अब 1 मिनट रिकॉर्ड का है!

इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने के बाद भी इस कपल का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है। अब दोनों की नजर अगले बड़े लक्ष्य पर है। वे 60 सेकंड में सबसे अधिक बार किस करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहते हैं। फिलहाल यह उपलब्धि जापान के एक कपल के नाम दर्ज है, जिन्होंने एक मिनट में 277 बार किस कर रिकॉर्ड बनाया था।

ब्राजीलियाई जोड़े का कहना है कि वे इस चुनौती के लिए तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में नया रिकॉर्ड बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनकी इस उपलब्धि ने यह जरूर साबित कर दिया है कि दुनिया भर में लोग सिर्फ खेल या विज्ञान ही नहीं, बल्कि अनोखे और दिलचस्प रिकॉर्ड्स के जरिए भी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। फिलहाल, इस कपल की कहानी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोग इसे प्यार का अनोखा अंदाज बता रहे हैं, तो कुछ इसे रिकॉर्ड बनाने के जुनून का उदाहरण मान रहे हैं।