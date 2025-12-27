मुंबई। बीती रात पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों (Punjabi singer AP Dhillon) का मुंबई में कॉन्सर्ट हुआ। इसमें संजय दत्त, मुनव्वर फारूकी और मनारा चोपड़ा समेत कई सेलेब्स भी शामिल हुए। अभिनेत्री तारा सुतारिया भी अपने बॉयफ्रेंड और अभिनेता वीर पहाड़िया (Actor Veer Pahariya) के साथ एपी के इस कॉन्सर्ट में शामिल हुईं। इस दौरान तारा सुतारिया (Tara Sutaria) स्टेज पर भी गईं और उन्होंने एपी ढिल्लों (AP Dhillon) के साथ डांस भी किया, लेकिन इस दौरान एपी ने तारा के साथ के स्टेज पर कुछ ऐसा किया, जिस पर वीर पहाड़िया (Veer Pahariya) का रिएक्शन अब वायरल है। जानिए एपी ने ऐसा क्या किया?

एपी ढिल्लों ने तारा को किया किस

एपी ढिल्लों (AP Dhillon) के कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वीर और तारा एपी के कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे हैं। तभी एपी ढिल्लों (AP Dhillon) वीर के सामने तारा को स्टेज पर बुलाते हैं। इसके बाद काली ड्रेस में सजी तारा एपी ढिल्लों के साथ स्टेज पर आती हैं। स्टेज पर कदम रखते ही एपी ढिल्लों उन्हें गले लगाते हैं और उनके गालों पर किस करते हैं। इसके बाद तारा और एपी ढिल्लों (AP Dhillon) डांस भी करते हैं। इस दौरान एपी तारा के कंधों पर हाथ रखे हुए भी नजर आते हैं और दोनों पूरी तरह से एंजॉय करते दिखते हैं।

वीर पहाड़िया का रिएक्शन वायरल

वायरल वीडियो में वीर पहाड़िया का रिएक्शन सबका ध्यान खींच रहा है। वीडियो में दिखता है कि जब तारा सुतारिया (Tara Sutaria) एपी के साथ मंच पर जाती हैं, तो वीर उन्हें घूरते हैं। इसके बाद जैसे ही एपी ढिल्लों तारा को किस करते हैं, तो वीर का रिएक्शन देखने लायक होता है। हालांकि, वो इस दौरान गानों पर लिप सिंक करते और एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो जिस तरह से देख रहे और रिएक्शन दे रहे हैं, वो अब वायरल है। साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद अब लोग इस पर अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं। जिसमें अधिकांश लोगों का कहना है कि तारा को इस तरह एपी ढिल्लों (AP Dhillon) के साथ देखकर वीर पहाड़िया असहज हो गए।

यूजर्स ने वीर के रिएक्शन पर दी प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने वीर पहाड़िया (Veer Pahariya) के रिएक्शन पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। अधिकांश यूजर्स का कहना है कि वीर ये सब देखकर असहज हो गए। एक यूजर ने लिखा, ‘ये बेचारा टेंशन में आ गया।’ एक अन्य ने कहा, ‘शकल पर चीयर कम फियर ज्यादा लगल रहा है।’ तो वहीं कुछ ने वीर को सांत्वना दी है और उन्हें बेचारा कहकर संबोधित किया है। एक यूजर ने कहा कि वीर और तारा दोनों ही असहज हो गए। कुछ यूजर्स ने तारा और वीर के रिश्ते के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई। तो वहीं एक यूजर ने ये भी कहा कि तारा एपी ढिल्लों के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। जबकि कई यूजर्स ने इसे फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ से जोड़कर मजे भी लिए।

बी-टाउन के हॉट कपल बने तारा-वीर

तारा सुतारिया (Tara Sutaria) और वीर पहाड़िया (Veer Pahariya) बी-टाउन के सबसे हॉट कपल में से एक हैं। तारा ने इस साल अगस्त में वीर पहाड़िया के साथ अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक किया था। इसके बाद से दोनों को अक्सर ही साथ में देखा जाता है।