VIDEO : बॉलीवुड के ‘मुन्ना भाई’ संजय दत्त ने खरीदी टेस्ला साइबरट्रक, मुंबई की सड़कों पर दिखा ‘संजू बाबा’ का टशन, जानें इसकी कीमत?

Sanjay Dutt Buys Tesla Cybertruck : बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त अक्सर अपनी लग्जरी कारों और अनोखे शौक के लिए चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने अपनी कार कलेक्शन में एक ऐसी गाड़ी शामिल की है जिसने मुंबई के ट्रैफिक में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हाल ही में संजय दत्त को दुनिया के सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक वाहनों में से एक, टेस्ला साइबरट्रक (Tesla Cybertruck) चलाते हुए देखा गया। स्टेनलेस स्टील बॉडी और भविष्यवादी (futuristic) डिजाइन वाले इस ट्रक में संजय दत्त का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हो रहा है।

मुंबई की सड़कों पर ‘फ्यूचरिस्टिक’ सवारी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि संजय दत्त अपनी नई सिल्वर कलर की साइबरट्रक में मुंबई की व्यस्त सड़कों पर ड्राइविंग का आनंद ले रहे हैं। अपनी मजबूत बनावट और त्रिकोणीय आकार के लिए मशहूर यह गाड़ी भारत में बेहद दुर्लभ है। फैंस इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और संजय दत्त (Sanjay Dutt) के टशन की तारीफ कर रहे हैं।

भारत में नहीं होती आधिकारिक बिक्री

दिलचस्प बात यह है कि टेस्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर भारत में अपनी कारों की बिक्री शुरू नहीं की है। इसका मतलब है कि संजय दत्त ने इस गाड़ी को निजी तौर पर विदेश (संभवतः दुबई) से इंपोर्ट (Import) करवाया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में टेस्ला साइबरट्रक की शुरुआती कीमत लगभग 80,000 डॉलर (करीब 67 लाख रुपये) है, लेकिन भारत में भारी आयात शुल्क (Import Duty) लगने के बाद इसकी कीमत करोड़ों में पहुंच जाती है।

संजय दत्त का शानदार कार कलेक्शन

संजय दत्त (Sanjay Dutt) के पास कारों का एक बड़ा और महंगा काफिला है। उनके गैरेज में पहले से ही कई हाई-एंड गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं:

रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी (Range Rover)

मर्सिडीज-मेबैक GLS (Mercedes-Maybach)

फेरारी 599 GTB (Ferrari)

रॉल्स रॉयस गोस्ट (Rolls Royce)

क्या है टेस्ला साइबरट्रक की खासियत?

टेस्ला साइबरट्रक अपनी ‘बुलेटप्रूफ’ स्टेनलेस स्टील बॉडी और बख्तरबंद कांच (Armor Glass) के लिए जानी जाती है। यह एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक है जो मात्र 2.6 सेकंड में 0 से 96 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। भारत में यह अब तक की गिनी-चुनी साइबरट्रक्स में से एक है, जो अब बॉलीवुड के ‘मुन्ना भाई’ की शान बढ़ा रही है।