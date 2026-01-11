बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का जलवा बरकरार, प्रभास की फिल्म भी नहीं रोक पाई रफ्तार

मुंबई: बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’ (Film Dhurandhar) ने बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। रिलीज के 37 दिन बीत चुके हैं, लेकिन थिएटर्स में इस फिल्म का शोर कम होने का नाम नहीं ले रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे दिग्गजों से सजी यह फिल्म अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस (Box Office) का एक ‘तूफान’ बन चुकी है। आलम यह है कि हर गुजरते दिन के साथ यह फिल्म इतिहास के पन्नों में नए रिकॉर्ड दर्ज करती जा रही है।

‘धुरंधर’ ने अपनी कमाई से इंडस्ट्री के बड़े-बड़े धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया है। इस फिल्म ने न केवल शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि बाहुबली 2, पुष्पा 2, कांतारा चैप्टर 1 और छावा जैसी पैन-इंडिया फिल्मों को भी कड़ी टक्कर दी है।

दिलचस्प बात यह है कि पिछले शुक्रवार को प्रभास की बड़ी फिल्म ‘द राजा साब’ (Film ‘The Raja Saab’) ने सिनेमाघरों में दस्तक दी और पहले ही दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। माना जा रहा था कि ‘राजा साब’ के आने के बाद ‘धुरंधर’ की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिल्म ने 37वें दिन भी शानदार पकड़ बनाए रखी।

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ की पकड़ कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा इसके 37वें दिन के कलेक्शन से लगाया जा सकता है। छठे शनिवार को फिल्म ने करीब 5.75 करोड़ रुपये बटोर लिए। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 799.50 करोड़ रुपये पहुंच गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो आज यानी छठे रविवार को यह फिल्म 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। भारत के सिनेमाई इतिहास में घरेलू बाजार में 800 करोड़ कमाने वाली यह पहली फिल्म बनने की कगार पर है।

सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी ‘धुरंधर’ का डंका बज रहा है. यह 2025 की विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो 36 दिनों में फिल्म ने 1239 करोड़ रुपये कमा लिए थे। अब 37वें दिन की कमाई जोड़कर यह आंकड़ा 1244.75 करोड़ रुपये के पार जा चुका है। ‘द राजा साब’ को मिल रहे मिक्स रिव्यू का सीधा फायदा ‘धुरंधर’ को मिल रहा है। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर माहौल ऐसा ही रहा, तो फिल्म बहुत जल्द 1300 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी।

जानकारों का कहना है कि फिल्म की स्टार पावर और दमदार कहानी दर्शकों को बार-बार सिनेमाघरों तक खींच रही है। ‘द राजा साब’ जैसी बड़ी फिल्म के सामने खड़े रहकर 5 करोड़ से ज्यादा का डेली कलेक्शन करना कोई मामूली बात नहीं है। यह फिल्म अब भारत की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। अब देखना यह है कि छठे रविवार को यह फिल्म कौन सा नया करिश्मा करती है।