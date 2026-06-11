  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Jawa 1000cc Sport Cruiser :  जावा 1000cc स्पोर्ट क्रूजर सुपरबाइक देखकर थम जाएंगी नजरें, जानें कीमत और डिजाइन

Jawa 1000cc Sport Cruiser :  जावा 1000cc स्पोर्ट क्रूजर सुपरबाइक देखकर थम जाएंगी नजरें, जानें कीमत और डिजाइन

जावा का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में पावर और क्लासिक डिजाइन की इमेज बन जाती है। इससे अलग हट कर ब्रांड ने कुछ ऐसा पेश किया है जिसने दुनियाभर के बाइक प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Jawa 1000cc Sport Cruiser :  जावा का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में पावर और क्लासिक डिजाइन की इमेज बन जाती है। इससे अलग हट कर ब्रांड ने कुछ ऐसा पेश किया है जिसने दुनियाभर के बाइक प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चेक रिपब्लिक के Brno Motorcycle Show में जावा ने 1000cc स्पोर्ट क्रूजर कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाया है। इस मोटरसाइकिल में सबकुछ खास है। वहीं कीमत और डिजाइन की बात करें तो वह इसे खास बनाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में इसकी सिर्फ 15 यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिससे यह एक एक्सक्लूसिव कलेक्टर आइटम बन सकती है।

पढ़ें :- New Tata Sierra EV :  लग्जरी फीचर्स के साथ नई टाटा सिएरा ईवी इस दिन होगी लॉन्च , जानें पावर और फीचर्स

रेड कलर
आधुनिक बॉडीवर्क और एयरोडायनामिक स्टाइलिंग देखने को मिलती है। हालांकि इसमें जावा का सिग्नेचर रेड कलर जरूर मौजूद है, लेकिन बाकी डिजाइन पूरी तरह नई सोच को दर्शाता है।

111.4 हॉर्सपावर
इस स्पोर्ट क्रूजर में 1000cc इंजन लगाया गया है जो करीब 111.4 हॉर्सपावर की ताकत पैदा करता है। बाइक का वजन लगभग 240 किलोग्राम बताया जा रहा है। यही वजह है कि इसे हल्की-फुल्की स्पोर्ट बाइक की बजाय मस्कुलर क्रूजर कैटेगरी में रखा जा सकता है।

टॉप-क्लास हार्डवेयर
इसके साथ टॉप-क्लास हार्डवेयर भी जोड़ा गया है. इसमें आगे और पीछे ओहलिन्स सस्पेंशन दिये गए हैं, जबकि ब्रेकिंग के लिए ब्रेम्बो स्टाइलेमा कैलिपर्स का इस्तेमाल किया गया है।

कीमत
वहीं कीमत की बात करें तो जावा 1000cc स्पोर्ट क्रूजर की अनुमानित कीमत करीब 53,000 यूरो बताई जा रही है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 62 लाख रुपये के बराबर है। यह कीमत भारत में बिकने वाली कई लग्जरी कारों के बराबर है।

पढ़ें :- Self-balancing electric scooter : सेल्फ-बैलेंसिंग सिस्टम वाला OMO X स्कूटर स्मार्ट मोबिलिटी की एक झलक ,  जानें तकनीक

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Jawa 1000cc Sport Cruiser :  जावा 1000cc स्पोर्ट क्रूजर सुपरबाइक देखकर थम जाएंगी नजरें, जानें कीमत और डिजाइन

Jawa 1000cc Sport Cruiser :  जावा 1000cc स्पोर्ट क्रूजर सुपरबाइक देखकर थम...

New Tata Sierra EV :  लग्जरी फीचर्स के साथ नई टाटा सिएरा ईवी इस दिन होगी लॉन्च , जानें पावर और फीचर्स

New Tata Sierra EV :  लग्जरी फीचर्स के साथ नई टाटा सिएरा...

Self-balancing electric scooter : सेल्फ-बैलेंसिंग सिस्टम वाला OMO X स्कूटर स्मार्ट मोबिलिटी की एक झलक ,  जानें तकनीक

Self-balancing electric scooter : सेल्फ-बैलेंसिंग सिस्टम वाला OMO X स्कूटर स्मार्ट मोबिलिटी...

बजाज ग्रुप में बड़ा बदलाव: राजीव बजाज छोड़ेंगे बजाज फिनसर्व का बोर्ड, जानिए क्या है वजह

बजाज ग्रुप में बड़ा बदलाव: राजीव बजाज छोड़ेंगे बजाज फिनसर्व का बोर्ड,...

निसान इंडियन मार्केट में अगले माह धाकड़ एसयूवी लॉन्च को तैयार, क्रेटा और XUV 7XO की बढ़ेगी टेंशन

निसान इंडियन मार्केट में अगले माह धाकड़ एसयूवी लॉन्च को तैयार, क्रेटा...

टाटा की इस EV पर 1.45 लाख रुपये का डिस्काउंट, रेंज 400 km से ज्यादा, सेफ्टी में भी 5-स्टार

टाटा की इस EV पर 1.45 लाख रुपये का डिस्काउंट, रेंज 400...