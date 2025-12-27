Video-सरोजनी नगर के बीजेपी विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने युवाओं को दिखाई ‘धुरंधर’ फिल्म, अभिनेता संजय दत्त वर्चुअली हुए शामिल, दिया ये संदेश

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर विधानसभा सीट (Sarojini Nagar Assembly Constituency) से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह (BJP MLA Dr. Rajeshwar Singh) की पहल पर 450 से अधिक युवाओं ने राष्ट्रप्रेरक फिल्म ‘धुरंधर’ देखी। इस विशेष स्क्रीनिंग का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रप्रेम की भावना का संचार करना था।

इस कार्यक्रम में अभिनेता संजय दत्त (Sanjay Dutt) भी वर्चुअली शामिल हुए, जिससे उपस्थित युवाओं का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर जोर दिया।

असली "धुरंधर" तो राजेश्वर भइया हैं..

लखनऊ की सरोजनीनगर विधानसभा से भाजपा विधायक राजेश्वर जी ने कल युवाओं के लिए धुरंधर फिल्म की फ्री स्क्रीनिंग कराई.. पूरा हाल बुक करा लिया..

राजेश्वर भैया ने फिल्म देखने आए युवाओं को एक और सरप्राइज दिया. फिल्म के अहम किरदार संजय दत्त को वीडियो… pic.twitter.com/S7dQj9g30f — Vivek K. Tripathi (@meevkt) December 27, 2025

विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि यह फिल्म युवाओं को सही विचार और दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवा पीढ़ी को देश के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिलती है।

फिल्म की स्क्रीनिंग फिनिक्स यूनाइटेड मॉल में आयोजित की गई। इस दौरान विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह के साथ सरोजनीनगर के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। फिल्म देखने के बाद पिक्चर हॉल के अंदर ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के नारे लगाए गए, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति से ओत-प्रोत हो गया।