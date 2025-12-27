  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Video-सरोजनी नगर के बीजेपी विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने युवाओं को दिखाई ‘धुरंधर’ फिल्म, अभिनेता संजय दत्त वर्चुअली हुए शामिल, दिया ये संदेश

Video-सरोजनी नगर के बीजेपी विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने युवाओं को दिखाई ‘धुरंधर’ फिल्म, अभिनेता संजय दत्त वर्चुअली हुए शामिल, दिया ये संदेश

यूपी की राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर विधानसभा सीट (Sarojini Nagar Assembly Constituency) से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह (BJP MLA Dr. Rajeshwar Singh) की पहल पर 450 से अधिक युवाओं ने राष्ट्रप्रेरक फिल्म 'धुरंधर' देखी। इस विशेष स्क्रीनिंग का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रप्रेम की भावना का संचार करना था।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर विधानसभा सीट (Sarojini Nagar Assembly Constituency) से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह (BJP MLA Dr. Rajeshwar Singh) की पहल पर 450 से अधिक युवाओं ने राष्ट्रप्रेरक फिल्म ‘धुरंधर’ देखी। इस विशेष स्क्रीनिंग का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रप्रेम की भावना का संचार करना था।

पढ़ें :- Video-परफॉर्मेंस के बीच तारा सुतारिया के साथ सिंगर एपी ढिल्लों ने कुछ ऐसी हरकत, मंच से नीचे खड़े देखते ही रह गए ब्वॉयफ्रेंड वी​र

इस कार्यक्रम में अभिनेता संजय दत्त (Sanjay Dutt) भी वर्चुअली शामिल हुए, जिससे उपस्थित युवाओं का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर जोर दिया।

पढ़ें :- Dhurandhar Box Office Collection : फिल्म 'धुरंधर' के दहाड़ से दहला बॉक्स ऑफिस, पांच दिन में देश में 150 करोड़ पार, वर्ल्डवाइड 225 करोड़ का कलेक्शन

विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि यह फिल्म युवाओं को सही विचार और दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवा पीढ़ी को देश के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिलती है।

फिल्म की स्क्रीनिंग फिनिक्स यूनाइटेड मॉल में आयोजित की गई। इस दौरान विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह के साथ सरोजनीनगर के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। फिल्म देखने के बाद पिक्चर हॉल के अंदर ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के नारे लगाए गए, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति से ओत-प्रोत हो गया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी SIR प्रक्रिया में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे, फाइनल ड्राफ्ट 31 दिसंबर को होगा जारी

यूपी SIR प्रक्रिया में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे, फाइनल ड्राफ्ट...

Video-सरोजनी नगर के बीजेपी विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने युवाओं को दिखाई 'धुरंधर' फिल्म, अभिनेता संजय दत्त वर्चुअली हुए शामिल, दिया ये संदेश

Video-सरोजनी नगर के बीजेपी विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने युवाओं को दिखाई...

जज्बे की जीत: शुभम जायसवाल ने बढ़ाया नौतनवा का मान,समाज ने किया सम्मानित

जज्बे की जीत: शुभम जायसवाल ने बढ़ाया नौतनवा का मान,समाज ने किया...

Unnao Rape Case : कुलदीप सेंगर के बचाव में उतरे बृजभूषण शरण सिंह, बोले- उनके खिलाफ रची गई बड़ी साजिश, वह निर्दोष

Unnao Rape Case : कुलदीप सेंगर के बचाव में उतरे बृजभूषण शरण...

यूपी के इस जिले में लड़के-लड़कियों के लिए स्मार्टफोन बैन; हाफ-पैंट पहनने पर भी रोक

यूपी के इस जिले में लड़के-लड़कियों के लिए स्मार्टफोन बैन; हाफ-पैंट पहनने...

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में नेपाल में उबाल, भैरहवा में कई संगठनों का तीखा प्रदर्शन

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में नेपाल में उबाल,...